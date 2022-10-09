09 октября 2022, 10:00

В Ростовской области введены выплаты на детей с редким заболеванием

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании приняли региональный закон, предусматривающий введение ежемесячной выплаты на детей с редким заболеванием — фенилкетонурией.

Инициатором принятия закона выступил спикер заксобрания Александр Ищенко. 1 июня, в День защиты детей  к нему обратились матери детей, больных врождённым заболеванием - фенилкетонурией, разрушающей центральную нервную систему.

По словам Александра Ищенко, было принято решение обеспечить таких детей  ежемесячной выплатой для покупки специального питания с 1 января 2023 года, пишет 8 октября издание donnews.

Деньги будут выплачиваться одному из родителей на каждого ребёнка с фенилкетонурией от 1 года до 18 лет. Размер выплат - от 2 до 6 тысяч рублей (в зависимости от возраста).

В Ростовской области проживают 114 детей с таким диагнозом, нуждающихся в дорогих спецпродуктах для ежедневного питания, информируют "Новости Ростова-на-Дону".

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 октября 2022, 10:40

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