Армянские следователи установили личности воевавших на стороне Азербайджана наемников

09 октября 2022, 08:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Личности около 300 зарубежных наемников, которые воевали на стороне Азербайджана в ходе осенней войны 2020 года, установлены, данные о них переданы в международные организации, занимающиеся борьбой с международным терроризмом, сообщил Следственного комитета Армении.

"Кавказский узел" писал, что Азербайджан и Армения в ходе осенней войны 2020 года обменивались обвинениями в использовании наемников из стран Ближнего Востока. По некоторым данным, Турция вербовала в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий ехали этнические армяне из Сирии и Ливана. Число наемников из стран Ближнего Востока в зоне карабахского конфликта приблизилось к двум тысячам, указал глава МИД России Сергей Лавров 3 ноября 2020 года.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян заявил 8 октября, что установлены личности 300 наемников, которые воевали на стороне Азербайджана в ходе осенней войны 2020 года, пишет newsarmenia.am.

По словам Кярамяна, "выявлены случаи причастности иностранных наемников и представителей международных террористических группировок" к боевым действиям, соответствующие данные переданы в "различные структуры, занимающиеся борьбой с международным терроризмом".

Также отмечается, что СК возбудил около 150 уголовных дел по фактам действий Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха за период с 2020 по 2022 годы.

Следком Армении ранее обвинял Азербайджан, что при поддержке Турции к участию в осенней войне 2020 года было привлечено около 2500-3000 наемников и членов террористических группировок с Ближнего Востока. В отношении представителей вооруженных сил и военно-политического руководства Азербайджано было возбуждено 2150 уголовных дел, около 40 человек объявлены в международный розыск, в том числе наемники, сообщает news.am.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.