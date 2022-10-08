Приостановлено строительство Западной хорды в обход Ростова-на-Дону

08 октября 2022, 06:22

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Антимонопольщики выявили нарушения при проведении конкурса на поиск компании, которая должна была начать строительство Западной хорды в обход Ростова-на-Дону. Против ее строительства неоднократно выступали жители микрорайона Левенцовский.

"Кавказский узел" сообщал, что жители микрорайона Левенцовский неоднократно выступали против строительства вдоль его западной границы участка Ростовского транспортного кольца. Строительство Западной хорды было запланировано в 2022 году, протяженность составит 13,5 километра.

Федеральная антимонопольная служба отменила итоги закупки на поиск подрядчика на строительство первого этапа Западной хорды, которое планировалось начать 1 октября, пишет 161.ru.

Причиной отмены итогов закупки стали ошибки в документах. Объявлен повторный конкурс, планируется найти подрядчика до 14 октября, сумма нового контракта не меняется, информирует "Панорама".

Компания, которая первоначально выиграла торги, является фигурантом дела о картельном сговоре, возбужденном антимонопольной службой. По данным ФАС, шесть компаний из Ростовской области согласованно участвовали в торгах и занижали стоимость контрактов, сообщает "Интерфакс".

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