Адвокат "Мемориала"* заявила о продолжении борьбы за здание в Москве

08 октября 2022, 00:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Международный Мемориал"* обжалует решение суда, который признал недействительной сделку о передаче здания в Москве ликвидированной организации Научно-исследовательскому и просветительскому центру, заявила адвокат Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре суд в Москве по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, законно пожертвованный другой организации, сообщили правозащитники, расценив это как попытку рейдерского захвата имущества. Кроме этого, были заблокированы личные счета исполнительного директора ликвидированного "Международного Мемориала"* Елены Жемковой и исполнительного директора Научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" Бориса Беленкина. 7 октября стало известно, что Тверской суд Москвы признал недействительной сделку о передаче здания ликвидированного "Международного Мемориала"* на Каретном ряду Научно-исследовательскому и просветительскому центру, отклонив просьбы защиты передать иск в арбитраж или отложить его рассмотрение и проигнорировав ее доводы о законности сделки.

Адвокат Марина Агальцова заявила, что "Международный Мемориал"* обжалует решение суда. "Если суд положился на позицию Генпрокуратуры, то это будет убогое и "лысое" решение. Обидно даже не то, что у нас это помещение отобрали, а то, что когда мы читали позицию прокуратуры, там реально ничего не было", - сказала адвокат на видео, опубликованном 7 октября в паблике memorial.hrc в Instagram*.

По словам Агальцовой, прокуратура обосновала свою позицию тем, "что НИПЦ не работал и НИПЦ является нефункционирующей организацией". "Но НИПЦ с 2019 по 2021 год работал очень много [...] Там была огромная деятельность. Но почему-то суд решил, что этой деятельности не было, он как-то не заметил ее. И признал сделку мнимой. Мы будем это обжаловать. Нам очень больно», - сказала адвокат.

Решение суда было объявлено в день, когда стало известно, что "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал" кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов", указали правозащитники.

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.