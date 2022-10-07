07 октября 2022, 17:17

Туристы дождались расчистки дороги в Кабардино-Балкарии после схода селя

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня возобновлено движение по дороге в Кабардино-Балкарии, в результате схода селя на которую 5 октября в урочище Джилы-Суу были заблокированы 20 туристов. 15 из них были эвакуированы в тот же день, остальные дожидались расчистки дороги, чтобы выехать на своих машинах.

Как писал "Кавказский узел", селевой поток около урочища Джилы-Суу Зольского района сошел 5 октября и перекрыл движение на автодороге Кисловодск - Джилы-Суу – Эльбрус. В результате оказались заблокированы 20 человек и четыре автомобиля, сообщило Минкурортов Кабардино-Балкарии.

Работы по расчистке дороги "Кисловодск - Джылы-суу" завершены, движение возобновлено, отчиталось сегодня МЧС Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

15 туристов были эвакуированы в тот же день, остальные оставались дожидаться расчистки дороги, чтобы выехать на своем транспорте, сообщил сегодня "Интерфакс".

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Примечание:

"Восстановлено движение на дороге к альплагерю в горах Кабардино-Балкарии", "Федеральная трасса в Кабардино-Балкарии перекрыта после схода селя", "Туристы запросили помощь после смерти гида у Эльбруса"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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