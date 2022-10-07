Азербайджанские полицейские сорвали акцию с требованием вывода миротворцев из Карабаха

07 октября 2022, 15:49

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Полиция в Баку сорвала сегодня акцию сторонников оппозиционной партии, которую планировалось провести перед российским посольством с требованием вывода российских миротворцев из Карабаха. Два участника акции задержаны.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Баку полицейские не позволили участникам несогласованной акции, организованной Азербайджанской партией демократии и благоденствия (АПДБ), приблизиться к зданию посольства России. Протестующие потребовали вывода российских войск из Украины и миротворцев из Карабаха.

Акция, организованная Азербайджанской партией демократии и благоденствия (АПДБ), была назначена на 14.00 (13.00 мск) перед зданием посольства России.

"К сожалению, власти Баку не согласовали нашу акцию протеста перед посольством России. Мы считаем это решение незаконным и потому решили все равно проводить пикет с требованием вывода военных России из Карабаха", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" перед началом акции зампред АПДБ Адалят Юсибов.

Полиция преградила путь участникам акции в парке Зорге, откуда они собирались направиться к расположенному в 200 метрах от него зданию посольства России. Оппозиционеры подняли плакаты, а также флаги Азербайджана и Украины, и скандировали лозунги с призывом к российским военным уйти из Карабаха.

Пожилой участник акции, школьный преподаватель Энвер Агамалызаде осудил власти Азербайджана за согласие на размещение российских миротворцев.

После того, как участники акции стали скандировать лозунги с требованием отставки властей Азербайджана, полиция оттеснила их с территории парка. При этом двух участников акции задержали.

Получить комментарии в пресс-службе МВД Азербайджана не удалось.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе длились с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, по их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев, которые появились в регионе осенью 2020 года по договоренности с Арменией и Азербайджаном.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»