Продлен запрет на полеты в города юга России

07 октября 2022, 10:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Срок ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 16 октября.

Как писал "Кавказский узел", со 2 марта в связи с военной операцией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в пяти аэропортах ЮФО: в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация неоднократно продлевала срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах, в последний раз - до 10 октября.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03.45 мск 16 октября, сообщила сегодня Росавиация. "Ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в публикации на сайте ведомства.

Российским авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. "Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", – отмечается в сообщении.

Напомним, с 30 августа рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи и Турцию разрешено летать не через Казахстан, а над Астраханью и Волгоградом, что позволило сократить время перелета. После введения ограничения полетов на юге России авиакомпаниям приходилось летать через Казахстан, поэтому продолжительность рейсов в Сочи выросла с двух до трех с половиной - четырех часов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.