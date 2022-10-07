Дело предполагаемого сторонника "Правого сектора"* дошло до суда

07 октября 2022, 06:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершено расследование дела жителя Михайловска, заподозренного в присяге экстремистам и сборе данных о военных объектах и технике, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября стало известно, что житель Михайловска подозревается в присяге "Правому сектору"* и сборе информации о военных объектах и технике. Его отправили под стражу, сообщило следствие.

По версии следствия, 31-летний житель Михайловска в марте за вознаграждение вступил в ряды запрещенный Верховным судом России «Правый сектор»*. Он записал видеообращение с присягой экстремистской организации, а затем через мессенджер получил приказ о сборе информации о сотрудниках госорганов и передаче сведений о военных объектах, фото-и видеосъемке военной техники, полагают следователи.

Житель Михайловска обвинен по статье об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), дело передано в суд, сообщило 6 октября на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю. Отметим, максимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы.

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.