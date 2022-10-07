Бабян призвал отстаивать независимость Нагорного Карабаха в международном суде

07 октября 2022, 01:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители общественных организаций должны обратиться в международные инстанции и отстаивать право Нагорного Карабаха на независимость, призвал представитель партии "Единая Родина" Самвел Бабаян. Урегулирование карабахского конфликта возможно только на основе признания права на самоопределение народа Нагорного Карабаха и с учетом его интересов, заявили участники заседания Совбеза непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта в Степанакерте начались акции протеста. 14 сентября на площади собрались более 4000 человек, которые призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 19 сентября активисты в Степанакерте потребовали, чтобы президент лично ответил на их вопросы. Арутюнян опубликовал обращение к народу, но его выступление не удовлетворило митингующих. 24 сентября участники митинга заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения и потребовали создать структуру, которая будет контролировать действия властей.

Председатель партии партии «Единая Родина» Самвел Бабаян провел встречу в Степанакерте со своими сторонниками, ветеранами карабахских войн и общественными деятелями. Встреча проходила 5 октября под открытым небом во дворе культурного центра имени Шарля Азнавура.

10 ноября в полночь по московскому времени вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян поддержал соглашение о прекращении огня. Депутаты четырех фракций парламента Нагорного Карабаха потребовали отправить Арутюняна в отставку. В знак протеста против подписания мирного соглашения с Азербайджаном Самвел Бабаян ушел с поста секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха и отказался от звания "Герой Арцаха".

Бабаян заявил, что «встретился с людьми, чтобы обсудить вызовы и проблемы, стоящие перед Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха), и найти пути выхода для страны из тяжелого положения». Он сказал, что считает неприемлемым вариант, при котором Нагорный Крабах будет в составе Азербайджана.

«Арцах имеет все права на независимость, согласно законам и историческим фактам. К сожалению, после выхода из состава Советского Союза, референдума и провозглашения независимости не было предпринято никаких шагов для реализации независимости в правовом поле. Мы должны обратиться в международный суд и суметь отстоять свое право на независимость», - заявил Бабаян.

Он считает, что Нагорный Карабах должен стремиться к экономическому развитию и укреплению армии, так как «последние политпроцессы, вокруг Армении и Арцаха поставили перед армянским народом угрозу существования».

Он призвал всех политических, государственных, общественных деятелей, «к объединению вокруг идеи спасения Арцаха, ради Арцаха, ради Армении, ради всеармянства».

Комментариями представителей властей в связи с заявлением Бабаяна "Кавказский узел" пока не располагает, однако известно, что 3 октября Совбез выступил с заявлением по результатам заседания, которое прошло по инициативе главы Нагорного Карабаха. В нем приняли участие члены правительства, духовенства, сообщила пресс-служба аппарата президента Нагорного Карабаха.

«Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного и безоговорочного признания права на самоопределение народа Арцаха и результатов реализации этого права. Неоспорим тот факт, что в 1991 году народ Арцаха реализовал свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права и законодательства СССР, и Арцах никогда не был в составе Азербайджана», - говорится в принятом на расширенном заседании 3 октября заявлении Совбеза Нагорного Карабаха, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Международная непризнанность Нагорного Карабаха не означает, что у его народа и непризнанной республики нет права на существование, отметили авторы заявления.

Участники заседания считают, что «долгосрочная и устойчивая безопасность Арцаха должна быть обеспечена как собственными оборонительными возможностями, так и бессрочной миссией российских миротворцев и всеми возможными механизмами, имеющимися у Республики Армения».

В заявлении говорится, что Совбез считает "неприемлемым любой документ, который может не учитывать существование карабахского конфликта, поставить под удар перспективы его справедливого урегулирования и ограничить возможности для международного признания права на самоопределение народа Арцаха и результатов реализации этого права, в том числе посредством мнимой повестки подчинения его принципу территориальной целостности".

Авторы заявления сочли важными регулярные консультации властей Нагорного Карабаха и Армении по этой теме, в рамках которых премьер-министр Армении представляет президенту Нагорного Карабаха подробности международных переговоров, а президент, в свою очередь, позицию властей Нагорного Карабаха, "в том числе и несогласие".

Участники заседания подчеркнули, что «сохранение и укрепление триединства Армения-Арцах-Диаспора просто не имеет альтернативы […] в особенности в вопросе гарантирования безопасности народа Арцаха и международного признания его права на самоопределение».

Пока Нагорный Карабах "не будет вовлечен в процесс урегулирования конфликта на полноправных основаниях и на высшем международном уровне, Республика Армения обязана и уполномочена представлять и защищать права и интересы народа Арцаха на международной арене", - говорится в заявлении. Его авторы подчеркнули, что готовы вести переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта только в том случае, если будет восстановлен полноценный формат переговоров, где Нагорный Карабах будет признан полноправной стороной.

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