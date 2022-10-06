Защита убедила суд вернуть в прокуратуру дело Ибрагима Гаджиева

06 октября 2022, 14:22

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Суд в Махачкале согласился с доводами защиты о нарушениях в деле бывшего полицейского Ибрагима Гаджиева и вернул дело в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Гаджиев, бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана, со 2 апреля 2021 года находится под стражей. 1 октября того же года следователь убедил суд продлить срок ареста Гаджиева, пояснив, что не успевает завершить предварительное следствие. На том же заседании Ибрагиму Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в похищении предпринимателя ради выкупа и разбое. Адвокат Сапият Магомедова заявила в суде, что новое обвинение "придумано в срочном порядке, на случай, если суд отпустил бы Гаджиева из зала суда".

Ленинский райсуд Махачкалы вернул в прокуратуру уголовное дело Ибрагима Гаджиева, сообщила его адвокат Сапият Магомедова.

По ее словам, об этом ходатайствовала защита из-за многочисленных нарушений, допущенных в деле во время следствия. Адвокат пояснила, что Гаджиеву предъявили "половину Уголовного кодекса", в том числе грабеж, незаконное хранение наркотиков и оружия, а также похищение человека, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

На сайте Ленинского райсуда, по состоянию на 13.50 мск, нет информации о решении вернуть в прокуратуру дело Гаджиева.

Напомним, 31 марта 2021 года силовики провели обыск в доме Ибрагима Гаджиева, при котором изъяли пистолет, патроны и наркотическое вещество. Вечером 1 апреля полиция заблокировала машину Гаджиева около Кировского райсуда в Махачкале. Силовики потребовали от Гаджиева проследовать с ними в отдел для допроса. Гаджиев провел ночь в салоне автомобиля - он опасался, что в случае его освобождения они могут увезти его в неизвестном направлении, и что к нему будут применяться пытки. Позже он был доставлен в отдел полиции. При этом 2 апреля 2021 года полицейские отказались пустить к Гаджиеву адвоката.

Гаджиев обращался в суд с требованием признать необоснованными действия силовиков при обыске в его доме и взыскать с МВД миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ибрагим Гаджиев является свидетелем по делу бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова и его брата, бывшего врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, которые обвиняются в финансировании терроризма и покушении на силовика. Гаджиев был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности дагестанского филиала "Россельхозбанка".

Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма.

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