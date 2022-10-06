Уроженка Ингушетии заподозрена в причастности к сирийским боевикам

06 октября 2022, 11:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Ингушетии Хава Хамхоева уехала с мужем в Сирию, где примкнула к боевикам террористической организации, предположили следователи.

Управление Следственного комитета по Ингушетии возбудило уголовное дело против жительницы села Нестеровское, 40-летней Хавы Хамхоевой. Она обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), сообщает в своем Telegram-канале "Фортанга".

Следователи считают, что в 2015 году Хамхоева вместе с мужем прибыла в Сирию и вступила в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в запрещенную в России судом террористическую организацию «Исламское государство», пишет издание.

Управление СКР по Ингушетии, по состоянию на 11.00 мск, не сообщило о возбуждении дела Хамхоевой на своем сайте и в Telegram-канале.

Женщина с таким же именем (Хава Хамхоева 1982 года рождения) 3 октября включена в составленный Росфинмониторингом "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", сообщил в тот же день Telegram-канал "Обновление перечня террористов и экстремистов", в котором публикуются изменения в списке Росфинмониторинга.

В перечне на сайте Росфинмониторинга присутствует имя Хавы Хамхоевой, но не указано, когда оно включено в список.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.