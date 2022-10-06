Пользователи соцсети осудили жительницу Северной Осетии за жестокое обращение с сыном

06 октября 2022, 04:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сельчанку из Северной Осетии, которая нанесла ребенку травмы за непослушание, следует лишить родительских прав и свободы, заявили пользователи соцсети из Северной Осетии. Часть их них усомнилась в психическом здоровье матери.

Об поступлении в медучреждение четырёхлетнего пациента с ожогами рук в полицию сообщили врачи.

По версии правоохранителей, 25 июля этого года 34-летняя жительница села в Пригородном районе прижгла ребенку кисти рук о газоэлектрическую печь. Она хотела таким образом наказать сына, который не послушал ее и взял в магазине мячик, полагают полицейские.

Ребенок уже выписан из больницы, его забрали из семьи и поместили в центр социальной реабилитации, сообщило 5 октября МВД по Северной Осетии на своем сайте.

В отношении матери расследуется дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ), в качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде и надлежащее поведение. Сотрудники полиции вместе с органами опеки собирают документы на лишение ее родительских прав, говорится в сообщении ведомства.

Сообщение полиции также было опубликовано в 5 октября в паблике chp.ossetia в Instagram*, насчитывающем 246 тысяч подписчиков. По данным на 4.40 мск 6 октября пользователи оставили под ним более 390 комментариев и 881 отметку "нравится".

Большинство пользователей осудили поступок матери и призвали лишить ее родительских прав. "Лишить материнства и осудить её", - написала пользователь abaeva189. "Таких матерей надо лишать родительских прав, это самый настоящий садизм", - поддержала ее fatia8206.

Некоторые авторы комментариев усомнились, что ребенку будет лучше без матери. "В детском доме ему лучше будет? [...] дайте ей условно и пусть опека следит за семьёй, оставлять ребёнка без матери - ещё хуже", - считает angelina151569.

Часть пользователей сочла мать нездоровой и призвала сначала разобраться в причинах случившегося и при необходимости оказать ей врачебную помощь.

"Ей надо лечиться, и пусть ребёнок останется у матери. Всё равно место мать никто не заменит", - считает rozabelaia53.

"Я считаю, она психический больная. Бедный ребёнок, все равно он будет по маме скучать", - предположила sobievaemma.

"Лечить надо женщину, здравая так не поступит", - согласился veni_vidi_vici___.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале пожилая жительница Ингушетии была заподозрена в том, что избивала двух племянниц 11 и 13 лет, которые находились под ее опекой.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.