05 октября 2022, 23:56

Суд в Баку сократил срок наказания оппозиционеру Керимли

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционный суд в Азербайджане частично удовлетворил жалобу на приговор оппозиционеру Пюнхану Керимли. Суд сократил срок его наказания на один год, до пяти лет лишения свободы. 

Как писал "Кавказский узел", член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики. Защита заявила об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и попросила оправдать его, но суд 27 июля приговорил Керимли к шести годам лишения свободы. 12 августа защита обжаловала приговор.

5 октября в Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор Пюнхану Керимли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец оппозиционера Вахид Керимов. Суд сократил срок лишения свободы на один год, с шести до пяти лет, хотя защита добивалась оправдания активиста, рассказал он.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию о сокращении срока наказания Керимли.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Супруга Анара Алиева потребовала прекратить его уголовное преследование", "Полиция разогнала акцию зоозащитников в Баку", "Активисты встревожены нарушением свободы собраний в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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