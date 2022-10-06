06 октября 2022, 00:55

Недвижимость волгоградских "Свидетелей Иеговы"* передана государству

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура добилась передачи в пользу государства домов и земельных участков общины "Свидетелей Иеговы"* в Суровиковском и Дзержинском районах Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд в Волгограде обратил в собственность государства дом и земельный участок общины "Свидетелей Иеговы"*, пожертвованный другому религиозному объединению.

Дзержинский райсуд признал недействительной передачу прав "Свидетелями Иеговы"* на 5,5 соток земли и 325-метровое здание на улице Витимской, которое верующие использовали для собраний, местному жителю, в результате имущество перешло в собственность государства, сообщило 5 октября издание "Кавказ.Реалии"**.

Кроме того, Суровикинский районный суд передал в собственность России 10 соток земли и 143-метровое здание, также переданное общиной иным лицам.

Сделки оспорила прокуратура, сообщил правозащитный проект "ОВД-инфо"***. «Свидетели Иеговы»* еще до того, как организацию признали экстремистской, заключили договоры дарения с частными лицами и зарубежными отделениями организации. Суд счел, что действия сторон не были добросовестными, так как договоры заключались во время ликвидации организации, отметили правозащитники.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

На сайтах Суровикинского и Дзержинского районных судов данных о решениях в отношении земли и задний по состоянию на 23.55 мск 5 октября нет. 

"Кавказский узел" также писал, что 23 сентября 2021 года суд в Волгограде приговорил к лишению свободы пятерых "Свидетелей Иеговы"*, признав их виновными в экстремизме. Подсудимые в последнем слове заявили о своей невиновности и просили суд оправдать их. 18 марта апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на приговор.

Материалы о последствиях судебного решения о запрете в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

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** включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

***включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

****21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Арест шести Свидетелям Иеговы* из Ростовской области продлен", "Свидетель Иеговы* арестован на Кубани после обыска", "Свидетель Иеговы* Галина Паркова получила условный срок".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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