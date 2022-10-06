Приговор Галине Авдошиной отменен во второй раз

06 октября 2022, 01:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор в отношении бывшего главного бухгалтера магазина «Морозко» в городе Прохладный Галины Авдошиной. Дело направлено на новое, уже третье рассмотрение.

Как сообщал "Кавказский узел", Галина Авдошина обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено по заявлению Сергея Шаповалова, владельца магазина «Морозко», в котором женщина работала главным бухгалтером. По его утверждению, Авдошина похитила у него около семи миллионов рублей. Авдошина свою вину не признала. По мнению ее защиты, никаких доказательство вины обвиняемой в деле нет. 4 марта 2021 года Апелляционная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. В июле Прохладненский районный суд при повторном рассмотрении уголовного дела Галины Авдошиной назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с ограничением свободы сроком на один год. Суд удовлетворил гражданский иск на сумму 7 млн рублей, а также назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Авдошина была взята под стражу в зале суда. На домовладение, принадлежащее на праве собственности ее сыну, наложен арест.

Верховный суд согласился с доводами защиты и отменил приговор. Авдошина освобождена из СИЗО, сообщила 5 октября "Кавказскому узлу" ее адвокат Анна Ненашева.

Адвокат в апелляционной жалобе указала как на процессуальные нарушения, допущенные судом, так и на другие ошибки. В частности, она заявила, что содержание приговора, оглашенного в зале суда, существенно отличается от письменного варианта приговора. Последний существенно дополнен, что является значительным нарушением УПК, так как приговор, врученный осужденному, должен быть точной копией провозглашенного в зале суда.

В нарушение УПК суд наложил арест на домовладение сына Авдошиной, который проживает в Воронежской области и не несет материальную ответственность за действия матери, говорилось в жалобе. Вопреки требованиям УПК РФ, «суд наложил арест на имущество, которое принадлежит третьему лицу, не известив его о принятом решении, не установив срок ареста имущества, не выясняя его мнение по указанному вопросу. При этом основания для наложения ареста в приговоре не приведены», - указывает адвокат.

Далее в жалобе указывалось, что выводы суда должны быть основаны на тех доказательствах, которые были исследованы на судебных заседаниях. В данном же случае суд ссылается на показания некоторых свидетелей, которые они давали на предварительном следствии, тогда как в суде эти показания не оглашались. Часть показаний свидетелей, приведенных в приговоре, суд взял из протоколов допросов на предварительном следствии, хотя в суде они давали другие показания. «Суд не устранил содержащиеся в них противоречия, не привел оснований, по которым он отдал предпочтение одним показаниям, а не другим». Либо же показания в приговоре были искажены и существенно отличались от того, что говорили свидетели в зале суда.

Адвокат указывала также, что приговор не содержит анализа доказательств, приведенных стороной защиты и мотивов, по которым они отвергнуты и признаны недопустимыми, что судебное разбирательство было проведено с нарушением состязательности сторон, не соблюден принцип презумпции невиновности, обязывающей суд толковать неустранимые сомнения в пользу подсудимого.

Кроме того, по мнению Ненашевой, суд не принял во внимание, что факт недостачи в магазине «Морозко» не установлен, поскольку не выполнены в ходе инвентаризации все необходимые проверочные мероприятия, а полученные результаты не оформлены документально в установленном законом порядке.

Вместе с тем, суд первой инстанции, взяв во внимание заключения двух судебно-бухгалтерских экспертиз, выводы которых противоречивы, никак не обосновал, почему остаток товаро-материальных ценностей он расценил как недостачу, присвоенную Авдошиной.

Адвокат Анна Ненашева считает, что пока в стране не изменится механизм рассмотрения уголовных дел, рассчитывать на оправдательные приговоры не приходится. «Хоть и считается, что судебная власть является самостоятельной ветвью власти, но на самом деле суды находятся под влиянием прокуратуры и дела в них рассматриваются с обвинительным уклоном. И поэтом очень много обвинительных приговоров без соответствующей доказательственной базы», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также отметила, что приговор сколько угодно раз может быть отменен и направлен на новое рассмотрение, ограничений нет.

Комментариями потерпевшего по делу, а также обвинения в связи с решением Верховного суда республики "Кавказский узел" пока не располагает.

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