ЕСПЧ присудил 122 тысячи евро сестре убитых в Назрани

05 октября 2022, 17:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Страсбургский суд присудил компенсацию в 122 тысячи евро сестре убитых в 2012 году при спецоперации в Ингушетии Салмана и Жунейда Гардановых, хотя в России действует закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.

"Кавказский узел" писал, что 3 апреля 2012 года в Назрани на улице Осканова погибли пять человек, в том числе одна женщина - Зина Вельхиева, Салман Гарданов (также упоминаются как Гордановы), его младший брат Жунейд Гарданов, Салаудин Муружев и Шамсудин Гарданов - однофамилец Салмана и Жунейда. По официальной версии, на телах пассажиров автомобиля, которые были взорваны вместе с машиной, были закреплены самодельные взрывные устройства. По словам местных жителей, убитые были работниками кирпичного завода. Позднее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (возглавлял Ингушетию с 2008 по 2019 год) с встретился с родственниками погибших и заявил, что информации о причастности к вооруженному подполью троих из пяти убитых нет. Родным убитых многократно отказывали в возбуждении уголовного дела против силовиков.

11 июня Владимир Путин подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 7 июня Госдума решила также, что выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ теперь будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура России до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября Россия перестала быть стороной Конвенции о правах человека в связи с выходом из Совета Европы, однако рассмотрение жалоб по событиям произошедшим до этой даты будет продолжено, заявил Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию сестре убитых десять лет назад в Назрани братьев Салмана и Джуйнейда Гардановых, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Житель Назрани Ахмед Гарданов подал жалобу в Европейский суд по правам человека в 2018 году. В жалобе был указано, что российские власти нарушили в отношении его сыновей статью 2 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на жизнь. По мнению Гарданова, его сыновья умерли в результате применения силы, которая "не была абсолютно необходимой". Сотрудники ФСБ оправдывали свои действия тем, что братья Гардановы открыли по ним огонь, но в ходе следствия это не нашло подтверждения — все найденные на месте происшествия гильзы были выпущены из оружия бойцов ФСБ, сообщила "Медиазона"* 3 февраля 2018 года.

В жалобе он также указал, что тела сыновей были обезображены в результате подрыва автомобиля, а власти России длительное время проявили безразличие в ходе расследования их гибели, говорится в публикации.

Как следует из решения ЕСПЧ, уголовное дело по факту смерти Гардановых так и не возбуждено. В то же время, уголовное дело, возбужденное 3 апреля 2012 года в отношении Салмана и Джунейда Гардановых за незаконное хранение огнестрельного оружия, было прекращено, а затем неоднократно возобновлялось, указано в решении суда от 4 октября.

Суд указал, что применение оружия в отношении Гардановых не было обоснованным. "Во-первых, возникают сомнения в том, что пассажиры автомобиля открыли стрельбу по полицейским. Во-вторых, согласно показаниям офицеров, стрельбу открыл мужчина-пассажир на переднем сиденье автомобиля, тогда как была информация, что там сидела женщина-пассажир", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Так как заявитель Ахмед Гарданов уже умер, как и его жена Лиза Гарданова, которая была вторым заявителем, суд назначил компенсацию в размере 122 тысячи евро их дочери, Заре Яндиевой, также обязав власти России компенсировать судебные издержки..

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.