Суд отказал жителю Ростовской области в праве на выплаты за ранение в Чечне

05 октября 2022, 09:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший контрактник из Каменска-Шахтинского Александр Путилин не вправе получать выплаты из-за признания негодным к службе после ранения во второй чеченской кампании, поскольку соответствующий закон тогда еще не действовал, постановил суд.

Ростовский облсуд отказал жителю Каменска-Шахтинского Александру Путилину в выплате пособия за ранение, полученное в 2003 году во время боевых действий в Чечне, сообщило 4 октября "Кавказ.Реалии"*.

Издание процитировало иск бывшего контрактника, согласно которому в сентябре 2003 года Путилин получил огнестрельное ранение в селе Аллерой Курчалоевского района. Из-за перелома лопатки и двух ребер военно-врачебная комиссия признала его негодным к военной службе, и в ноябре 2004 года его уволили в запас.

Истец пояснил, что не обратился с иском ранее потому, что во время боевых действий утратил личные документы, в том числе со сведениями об обстоятельствах получения ранения. "А так как воинская часть была расформирована, их восстановление потребовало длительного времени", - приводит его слова издание.

В 2018 году Путилин получил третью группу инвалидности из-за военной травмы, ему была назначена социальная пенсия. Истец также обратился в военный комиссариат Каменска-Шахтинского для оформления выплаты из-за признания негодным к военной службе. Он требовал взыскать 2,4 миллиона рублей с АО "Согаз" – страховой компании, сотрудничающей с Минобороны России. В июле этого года Каменский райсуд отказался удовлетворить иск, Ростовский облсуд утвердил это решение.

Суд пришел к выводу, что федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", на основании которого положены компенсации, на момент получения ранения не действовал, поэтому деньги Путилину не положены, сообщило издание.

Иск поступил в суд 26 августа и был рассмотрен 15 сентября, указано в карточке дела на сайте Ростовского облсуда. Ответчиком по иску Путилина значится АО "Страховое общество газовой промышленности", третьими лицами – военкомат Каменска-Шахтинского и Минобороны. Судебный акт с подробностями иска и решения в карточке дела не опубликован.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре Верховный суд Чечни встал на сторону жителя республики Шамсольда Ахъядова, требовавшего компенсацию за ранение во время второй чеченской кампании. В 2019 году Ленинский райсуд Грозного частично удовлетворил иск Ахъядова и назначил ему компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Однако в апреле 2022 года представитель Минфина попросил пересмотреть решение, указав, что суд неправильно установил ответчика, который должен выплатить деньги. В результате суд первой инстанции отметил постановление о компенсации морального вреда, после чего Ахъядов подал жалобу на это решение в Верховный суд республики.

Вторая чеченская кампания началась 30 сентября 1999 года и длилась почти 10 лет, до августа 2009 года, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

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