ЕСПЧ назначил компенсации осужденным за нападение на Нальчик

05 октября 2022, 07:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Страсбургский суд признал, что силовики пытали 29 осужденных по делу о нападении боевиков на Нальчик, и постановил выплатить им от 26 до 52 тысяч евро компенсации морального вреда. Центр защиты прав человека "Мемориал" призвал власти России возобновить исполнение решений ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года двое осуждённых по делу о нападении на Нальчик поддержали свои жалобы в ЕСПЧ, указав в ответах на вопросы этого суда, что силовики пытками добились от них признания в участии в нападении на Нальчик в 2005 году. Российское правительство заявило ЕСПЧ, что данные о пытках этих людей не подтвердились.

Вооруженное нападение не менее 250 боевиков на Нальчик произошло в октябре 2005 года. В результате нападения погибли 35 силовиков и 15 мирных жителей, еще 129 силовиков и 66 мирных жителей были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

4 октября ЕСПЧ вынес постановление «Кудаев и другие против России» по жалобам на пытки от 29 осужденных по делу о нападении на Нальчик, сообщил в тот же день Центр защиты прав человека "Мемориал". "ЕСПЧ признал нарушения статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявителям присудили компенсацию морального вреда от 26 до 52 тыс. евро", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале правозащитной организации.

Авторов двух жалоб представляли юристы, сотрудничавшие с Правозащитным центром «Мемориал»*, а также юристы Европейского центра защиты прав человека, отмечается в сообщении. "Мы не называем имена заявителей из соображений безопасности — на осуждённых по «делу 58-ми», подавших жалобы в ЕСПЧ, оказывают беспрецедентное давление. Выбитые из этих людей показания, от которых оба впоследствии отказались, легли в основу суровых приговоров", - подчеркивается в публикации.

Оба заявителя «Мемориала» также рассказывали о пытках, уточнили правозащитники. "Силовики забрали их из домов рано утром в ноябре 2005 года. Сначала в машине, а затем в расположениях МВД, РУБОП и др. их жестоко избивали и пытали — в том числе током. Задержанных вынудили подписать показания о том, что они участвовали в нападении на Нальчик. Но пытки продолжались и в течение нескольких месяцев после этого — чтобы они не решились забрать выбитые признания и жаловаться на издевательства. Позже заявители «Мемориала» всё же отказались от показаний и подали заявления о пытках. Повреждения, которые им нанесли в день задержания, зафиксированы медицинскими документами. Есть и свидетельские показания, подтверждающие их слова. Тем не менее, жалобы никто не расследовал", - говорится в сообщении.

Власти России не смогли объяснить ЕСПЧ, каким образом на телах заявителей появились серьезные повреждения, пока они находились в руках силовиков, пояснил "Мемориал". "Объяснения российских властей не выдерживают критики. Например, они заявили, что фигуранты дела получили травмы во время нападения на Нальчик. При этом нападение произошло в начале октября, а людей задержали в середине - конце ноября. До визита правоохранителей у заявителей не было этих травм; по словам свидетелей, сопротивления они не оказывали", - отмечается в публикации.

Изначально «Мемориал» представлял в ЕСПЧ троих фигурантов дела, но один из них отказался от жалобы, уточнили правозащитники. "К сожалению, в настоящее время власти России не выплачивают компенсации, присужденные ЕСПЧ после 15 марта 2022 года. Мы призываем власти изменить эту практику, противоречащую международным обязательствам России", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня Владимир Путин подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

16 сентября Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. К 16 сентября на рассмотрении ЕСПЧ находились 17450 заявлений, направленных против России.

Материалы по теме нападения на столицу Кабардино-Балкарии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".

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