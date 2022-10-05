Суд отказал краснодарскому адвокату Алексею Литвинову в УДО

05 октября 2022, 05:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алексей Литвинов, признанный виновным в передаче крупных взяток за разрешения на строительство в Сочи и приговоренный к семи с половиной годам колонии, не смог добиться условно-досрочного освобождения. Суд счел, что фигурант дела сочинских вице-мэров Юрина и Рыкова все еще представляет общественную опасность.

Как писал "Кавказский узел", в сентября 2021 года суд приговорил адвоката Алексея Литвинова к семи с половиной годам колонии. Он был признан виновным в передаче крупных взяток за разрешения на строительство в Сочи. Осужденный является свидетелем по делу вице-мэров Сергея Юрина и Анатолия Рыкова.

Вице-мэр Сочи Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков были задержаны 17 октября 2018 года по подозрению в получении взятки и арестованы. По этому же делу арестованы бывший замначальника правового управления мэрии Сочи Андрей Левентюк, замдиректора департамента стратегического развития города Александр Иванов, а также два адвоката - Алексей Литвинов и Николай Гребенюк. Уголовное дело Литвинова рассматривалось отдельно, в особом порядке. По версии следствия, с 2015 по 2018 год заместители мэра Анатолий Рыков и Сергей Юрин, сотрудник городской администрации Андрей Левентюк и адвокат Николай Гребенюк в составе организованной группы получили от предпринимателей взятки на 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство. В сентябре гособвинитель попросил для Анатолия Рыкова 15 лет колонии строгого режима.

Московский городской суд оставил без изменения решение Бабушкинского районного суда Москвы, который отказал бывшему адвокату Алексею Литвинову в условно-досрочном освобождении (УДО). Апелляционной определение опубликовано на сайте суда 4 октября.

В определении указано, что Мосгорсуд "признает правильным вывод суда о том, что в настоящий момент отсутствуют достаточные данные полагать, что Литвинов А.Ю. полностью утратил общественную опасность, твердо встал на путь исправления и в дальнейшем отбывании наказания не нуждается". В частности, отмечается, что Литвинов не полностью оплатил штраф в размере 60 миллионов рублей, назначенный приговором суда. Кроме того, суд не установил "существенных нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства осужденного".

Таким образом, Мосгорсуд постановил оставить без изменения постановление Бабушкинского районного суда Москвы, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В Бабушкинский райсуд с ходатайством об УДО Литвинов обратился в июле текущего года. В заявлении он сослался на то, что уже находится под стражей более 3,5 года. На момент подачи заявления осужденный не был этапирован в исправительную колонию, а оставался в одном из СИЗО г. Москвы, где работал в хозяйственной части. Администрация изолятора поддержала его заявление об УДО и охарактеризовала его положительно. Суд, впрочем, счел, что позиция администрации изолятора не является определяющим фактором для решения об условно-досрочном освобождении, пишет "Коммерсант".

Комментариями Алексей Литвинов и его официальных представителей по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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