Правозащитники Грузии предложили россиянам обращаться за защитой в случаях дискриминации

04 октября 2022, 23:02

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Гражданам России, столкнувшимся с русофобией в Грузии, следует обращаться к правозащитникам, заявили неправительственные организации. Жители Грузии опасаются, что массовый приезд россиян станет угрозой национальной безопасности и будет препятствовать евроинтеграции, а оппозиция использует эти настроения для достижения своих целей, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о частичной мобилизации в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. Вскоре глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России. К 1 октября ажиотаж на выезде из Северной Осетии в Грузию прекратился. На следующий день сотрудник военкомата Северной Осетии сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде из России в Грузию. Приехавшие из России также сталкиваются с проблемами в поиске жилья, работы и русофобией, сообщили в шелтере для политических беженцев. Еще одной проблемой стал перевод денег из российских банков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" россияне в Тбилиси.

Активисты движения "Дроа" 28 сентября провели акцию против въезда в Грузию россиян. Однако полиция не позволила приблизиться к государственной границе. Силовики остановили активистов в пяти километрах от КПП.

Граждане России, столкнувшиеся со случаями русофобии в Грузии, не обращаются к правозащитникам, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» сотрудники неправительственных организаций «Центр социальной справедливости», «Права Грузии» и «Бывшие политзаключенные за права человека».

«В правозащитные организации граждане России не обращались. Если они сталкиваются со случаями русофобии, то должны это сделать. Либо им следует обратиться в аппарат омбудсмена. Вероятно, у них нет информации о функционировании правозащитных НПО в стране или же нет к ним доверия», - отметила глава НПО «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Какабадзе.

В аппарате Народного защитника граждан России, столкнувшимся с дискриминацией, также призвали обращаться к ним.

Среди граждан страны есть недовольные переездом россиян, в первую очередь, это связано с вопросом национальной безопасности и желанием евроинтеграции, отметили грузинские эксперты.

Данные последнего соцопроса, проведенного Национал-демократическим институтом, свидетельствуют, что около 80 процентов населения выступает за евроинтеграцию Грузии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Исходя из этого можно сделать вывод, что в стране не приветствуют эмиграцию россиян, считает он.

23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 17 июня Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза, на выполнение этих рекомендаций отведено шесть месяцев. Европейский союз в ежегодном отчете о реализации Грузией реформ в рамках соглашения об ассоциации сообщил о неудачах в ситуации со свободой СМИ, преследовании сексуальных меньшинств, недостатках в проведении местных выборов, изъянах в судебной системе. Оппозиционные политики назвали отчет очень тяжелым и сочли, что при правлении "Грузинской мечты" дождаться евроинтеграции не получится.

«В Грузии нет массовых протестов против эмиграции россиян. Есть те кто против, но в акциях протеста не участвует. Однако призывы оппозиции могут усилить протесты, тем более, на фоне не совсем достойного поведения граждан России. К примеру, [если случаи, когда] они требуют, чтобы с ними говорили на русском языке», - сказал Читадзе.

Если проанализировать публикации в социальных сетях, можно сделать вывод, что против эмиграции россиян, в основном, выступает молодежь, аффилированная с оппозицией, для создания определенных настроений в обществе, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Однако массовый приезд россиян ставит под угрозу национальную безопасность Грузии, считает он. «Эмиграция россиян является проблемой для населения страны с точки зрения безопасности. Неизвестно, каковы намерения россиян, которые решили здесь обосноваться, приобретают недвижимость. В среднесрочной перспективе (примерно через два-три года) они могут создать объединения, организации, а затем заявить о своих правах, проявить политическую активность», - сказал Анджапаридзе.

Эти вопросы вызывают протест у населения, а оппозиция старается сформировать общественное мнение и для достижения своей цели проводит акции протеста, сказал он. Однако эти акции единичные и малочисленные, отметил Анджапаридзе.

Ранее об угрозе безопасности Грузии в связи с массовым приездом россиян заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он отметил, что им нужно постоянно напоминать, что они оккупанты, и стимулировать их выезжать в другие страны.

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