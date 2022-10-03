Глава района в Дагестане получил срок по делу о махинациях с землей

03 октября 2022, 22:21

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Преображенский суд Москвы назначил бывшему главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову девять лет колонии, признав виновным по делу о крупной растрате в связи с незаконной передачей земли. Этот суд вынес уже четвертый приговор в отношении Джелилова.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Преображенский суд Москвы назначил 7,5 года колонии бывшему главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, признав его виновным в растрате.

В мае 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова к шести годам лишения свободы по делу о передаче земли стоимостью 8,7 миллиона родственникам и родным. Суд удовлетворил также гражданский иск с требованием возместить ущерб. 21 августа 2020 года Джелилов был осужден на четыре года колонии за превышение полномочий.

Преображенский суд Москвы признал виновным Магомеда Джелилова в растрате, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Ему назначено девять лет колонии общего режима, с учётом ранее назначенного наказания по этому же делу, говорится в сообщении.

"По этому делу Джелилова приговорили к трем годам и шести месяцам, присоединив наказание по приговору от 4 марта этого года. Окончательно ему назначено девять лет колонии ", - пояснила сотрудница пресс-службы суда.

Суд также обязал Джелилова выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и запретил ему в течение года после отбытия наказания занимать государственные должности, информировал "КоммерсанЪ".

По этому приговору Магомед Джелилов был вновь виновным по трем эпизодам растраты (часть 3 статьям 160 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году чиновник, используя свое служебное положение, незаконно подарил родственникам три земельных участка площадью 3,5 гектара в Дербентском районе. Следствие установило, что кадастровая стоимость этой земли составляла более 3 млн рублей, а рыночная достигала - более 20 млн рублей, сообщило издание со ссылкой на Следком России. Джелилов не признал свою вину на на следствии, ни в суде. Защита заявила, что обжалует приговор, отмечается в сообщении.

Дело Джелилова поступило в суд 28 января 2021 года, приговор вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Судов общей юрисдикции Москвы.

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