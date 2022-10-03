Житель кубанской станицы пожаловался на пытки

03 октября 2022, 08:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики в Тихорецке пытали жителя станицы Новорождественской Виктора Краснобородько, требуя от него признаться в избиении пасынка, рассказал правозащитникам сам мужчина.

59-летний житель станицы Новорождественской Виктор Краснобородько обратился к юристам "Команды против пыток" и сообщил, что подвергся пыткам в отделе силовой структуры в Тихорецке после того как с травмами был госпитализирован его пасынок.

По словам Краснобородько, он работает охранником и, вернувшись со смены 28 августа, нашел своего пасынка лежащим на кровати с разбитой головой. Мужчина вызвал скорую помощь, сотрудников полиции и позвонил жене. Врачи госпитализировали пасынка, а Виктора Краснобородько и его семью пригласили в отдел силовой структуры и после разговора отпустили. Пасынок Краснобородько находился в больнице в тяжелом состоянии, поэтому опросить его у силовиков возможности не было, сообщила на своем сайте "Команда против пыток".

5 сентября Краснобородько вновь вызвали в отдел, где требовали от него признаться в преступлении и угрожали. Ночь он провел в отделе силовой структуры, наутро его отпустили.

Однако 19 сентября Краснобородько снова пригласили в отдел и задавали там вопросы. По его словам, один из сотрудников сказал: «Ты извини, ничего личного, это наша работа». После этого силовик вышел из кабинета и вернулся с большим ломом.

"Меня заставили разуться, посадили на пол. Сначала обернули бумагой каждую руку, затем поверх бумаги скотчем. После обернули скотчем обе руки вместе. Аналогично связали ноги, предварительно согнув колени. Связанные руки накинули на колени, так чтобы колени оказались между рук. Лом мне продели под коленями и подвесили за него. Затем меня начали бить электрошокером. Мне становилось плохо, в глазах темнело. Когда я начинал терять сознание, они меня приводили в чувства, слегка ударяя ладонями по лицу", - приводятся в публикации слова Виктора Краснобородько.

По словам мужчины, от него требовали признаться в избиении пасынка. От невыносимой боли он согласился, после чего его сняли с лома и предложили чай и еду. Краснобородько написал явку с повинной, указав под диктовку, что нанес пасынку травмы во время бытового конфликта. Наутро его насильно напоили алкоголем и, когда он опьянел, отвезли в соседний поселок и высадили. Там его сразу же задержал участковый, который, по словам Краснобородько, в этом поселке не работает. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, а затем сразу в суд, который назначил ему трое суток административного ареста.

После выхода из изолятора Краснобородько обратился в Тихорецкую районную больницу и бюро судебно-медицинской экспертизы в Краснодаре, где у него зафиксировали разрыв мениска, кровоподтеки, ушибы и ссадины.

Представители "Команды против пыток" подали заявление о проведении служебной проверки в отношении сотрудников силовой структуры, также подали заявление о преступлении в Следственный комитет, сообщила юрист организации Анна Коцарева. "Характер полученных увечий совпадает с версией событий, которую выдвигает Виктор. Мы будем требовать, чтобы действия сотрудников [силовой структуры], а также местного участкового были проверены и им была дана оценка", - приводятся в публикации ее слова.

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