Власти Чечни спрогнозировали увеличение турпотока на фоне запрета полетов в города Кубани

03 октября 2022, 09:14

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Этой зимой в Чечне ожидается около 70 тысяч туристов, что на 40-45% выше показателей прошлого года, заявил представитель Минтуризма республики. Заявление озвучено на фоне ограничений на полеты в курортные города Кубани.

Как писал "Кавказский узел", за шесть месяцев с начала текущего года в Чечне побывали на 60% больше туристов, чем за этот же период прошлого года.

Директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма Чечни Мед Атиев заявил, что число туристов в республике ежегодно увеличивается почти на треть. По его словам, в зимний период республику, как ожидается, посетят около 70 тысяч туристов, что на 40-45% выше показателей прошлого года, пишет 2 октября ТАСС.

По словам Атиева, на осень и ближайшее время отели в республике загружены почти на 90%. "У нас вообще в регионе 56 средств размещения. В этом году действительно очень высокая загрузка в течение года", - отметил он.

Что касается зимнего сезона, то, по его словам, загрузка отелей уже достигла на этот период 30%. "Но приближаясь к этой дате, за две недели обычно повышается, мы ожидаем, что минимум 80% будет загрузка в общем на зимний сезон. На новогодние - как всегда, 100% ожидаем", - сказал Атиев.

Напомним, со 2 марта в связи с военной операцией на Украине приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе в пяти аэропортах ЮФО: в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация неоднократно продлевала срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах, в последний раз - до 10 октября.

Аэропорт Сочи после приостановки работы других аэропортов на юге России стал южным хабом как для международных перелетов, так и полетов в другие города России. Кроме того, в этом году в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи. К началу августа город посетило около 4,19 миллиона гостей, а всего по итогам года Сочи планирует принять более семи миллионов отдыхающих, сообщил представитель мэрии. По его словам, к началу августа рост турпотока по сравнению с 2021 годом составил 1,1%. Почти все места в гостиницах и хостелах заняты, подтвердили "Кавказскому узлу" администраторы отелей.

21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию, и в тот же день закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван. Также резко уменьшилась возможность вылететь в Армению или Азербайджан прямым рейсом из Сочи, Минвод, Астрахани и Владикавказа.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.