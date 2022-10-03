Батуми получил награду Global Travel Awards

03 октября 2022, 05:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Столица Аджарии получила награду World Travel Awards в номинации самого быстрорастущего туристического направления в Европе.

На церемонии награждения стало также известно, что Батуми "официально назван городом-организатором конкурса World Travel Awards 2023". Об этом сообщил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в соцсетях.

На официальном сайте World Travel Awards указано, что в Батуми состоится Европейская гала-церемония вручения премии в 2023 году. Точная дата будет указана позднее.

Город стал лучшим среди более чем 10 туристических направление Европы, сообщает со ссылкой на источник в мэрии Батуми sova.news.

World Travel Awards учреждена в 1993 году для признания наиболее выдающихся достижений в индустрии путешествий, туризма и гостеприимства, говорится на сайте премии.

"Кавказский узел" писал, что в 2006 году награду World Travel Awards получил сочинский оздоровительный комплекс "Дагомыс" Управления делами президента Российской Федерации. Жители Батуми неоднократно проводили акции протеста против бессистемной застройки курорта.4 января 2021 года в городе прошла акция протеста против строительства нового отеля "Амбассадор" на месте бывшей бальнеологической клиники. Бессистемное строительство высотных зданий в Батуми не прекратится даже после того, как парламент Грузии одобрит новые правила застройки города, так как во всех органах власти большинство принадлежит правящей партии, указали в июле аджарские активисты.

В 2021 году они выступили против строительства искусственного острова в виде пальмы в батумской бухте. Участники акции протеста указали, что сооружение Пальмового острова в Аджарии потребует значительных вложений, в то время как в регионе накопилось много острых социальных проблем. Однако в сентябре текущего года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о начале строительства острова.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.