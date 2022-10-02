Высшая коллегия судей России отказалась вернуть судейскую мантию Рашаду Набиеву

02 октября 2022, 04:41

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Решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области о лишении Рашада Набиева статуса судьи из-за наличия гражданства Азербайджана оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей России.

Как писал "Кавказский узел", судья райсуда Волгоградской области Рашад Набиев 26 апреля 2019 года был досрочно отстранен от должности за наличие гражданства другой страны, сообщили в судебном департаменте. Отставка судьи произошла после скандальных заявлений его отца – бывшего депутата облдумы Гасана Набиева – о получателях минимальной пенсии. В июне текущего года квалификационная коллегия судей Волгоградской области отказалась вернуть Рашаду Набиеву статус судьи.

21 марта 2019 волгоградские парламентарии приняли досрочную отставку Гасана Набиева после его заявлений на заседании облдумы о том, что минимальную пенсию в восемь тысяч рублей получают только "алкаши и тунеядцы". Впоследствии он попросил прощения за свои слова, однако 10 марта волгоградцы провели семь одиночных пикетов, требуя от депутата сложить полномочия. 13 марта областное отделение "Единой России" исключило Набиева из партии.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ подтвердила решение Квалификационной коллегии судей Волгоградской области о прекращении полномочий судьи Клетского районного суда Рашада Набиева, пишет 1 октября 102.ru.

На сайте ВККС Российской Федерации указано, что соответствующее решение принято на девятом заседании коллегии. "Оставлено без изменения решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 24 июня 2022 г. об отказе Набиеву Р.Г.о. в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 года", - кратко сказано в пресс-релизе заседания.

Комментариями Рашада Набиева по поводу решения коллегии "Кавказский узел" пока не располагает.

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