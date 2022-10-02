Азербайджанские спецназовцы приняли участие в учениях в Турции

02 октября 2022, 02:43

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На учениях "Вечное братство" спецназовцы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Пакистана и Узбекистана отработали проведение спецопераций в условиях гибридных угроз.

Азербайджанский спецназ принял участие в учениях "Вечное братство" в столице Турции Анкаре.

"Целью учений является обмен опытом между подразделениями специального назначения вооруженных сил стран-партнеров при проведении спецопераций в условиях гибридных угроз", - говорится в сообщении, опубликованном 1 октября на сайте министерства национальной обороны Турции.

В рамках учений были проведены занятия по военно-медицинской подготовке на симуляторах, отработаны действия в кризисных ситуациях по оказанию медпомощи и эвакуации раненых с поля боя, подготовка парашютистов на тренажере "аэродинамическая труба" и виртуальных комплексах.

В учениях помимо военных Азербайджана и Турции приняли участие спецназовцы из Казахстана, Пакистана и Узбекистана, пишет aze.az.

Ранее "Кавказский узел", военные ВВС Азербайджана в мае приняли участие в учениях Anatolian Phoenix-2022 в Турции.

С 6 по 11 сентября 2021 года в Лачинском районе Азербайджана проходили совместные с Турцией учения. Солдаты отработали навыки ведения разведки, организации засад, обнаружения и уничтожения диверсантов. Армянские политологи указали, что азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами. По мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе не были значительными по масштабу и носили тактический характер.

В сентябре 2021 года в Азербайджане прошли совместные учебные бои сил специального назначения "Три брата-2021", участие в которых приняли спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана.

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