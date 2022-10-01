Анна Коленова отказалась признать вину

01 октября 2022, 05:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заместитель главврача ростовской больницы №20 Анна Коленова, обвиняемая по делу о гибели 13 пациентов с коронавирусом, заявила, что трагедия произошла из-за переполненности госпиталя.

Как писал "Кавказский узел", по делу о гибели в октябре 2020 года 13 пациентов с COVID-19 из-за отсутствия кислорода обвиняется заместитель главного врача ростовской больницы №20 Анна Коленова. Ей предъявлено обвинение в халатности.

В октябре 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября были уволены министр здравоохранения области Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.

На заседании суд по делу о смерти пациентов в городской больнице №20 из-за нехватки кислорода обвиняемая, заместитель врача по технике и хозчасти Анна Коленова не признала, что пациентам полностью перекрыли подачу кислорода, пишет 30 сентября 161.ru.

По данным обвинения, в день трагедии в больницу не было поставлено достаточное количество кислорода, из-за чего сначала снизилось давление, а затем и вовсе кислород пропал, "что привлекло переход аппаратов ИВЛ на вентиляцию легких атмосферным воздухом, который недостаточно насыщен кислородом", пишет "Блокнот-Ростов".

Адвокат Коленовой заявила на суде, что при проведении следствия допущено много нарушений. В частности, в материалах дела указано, что суточная потребность больницы составляла 600 баллонов, тогда как на самом деле, по ее словам, она была всего 179 баллонов. "Но и даже в этом случае, согласно материалам дела, на момент события было 504 баллона и 143 оставалось с предыдущего дня", - сказала Ирина Серегина.

Сама Коленова подтвердила, что кислородные точки были рассчитаны на потребление 179 баллонов. Такие показатели были до лета 2020 года, когда на базе больницы открылся второй моногоспиталь. При этом никто, по ее словам, не делал расчетов, сколько будет потреблять новый моногоспиталь. Первый поставщик кислорода возил 200 баллонов в сутки. "Когда открыли второй моногоспиталь, нам пришлось искать еще одного поставщика. Тогда потребление возросло до 300 баллонов в сутки", - рассказала Коленова.

Потом, по ее словам, потребности в кислороде возросли до 350-400 баллонов. Два поставщика не успевали его подвозить. Коленова рассказала, что обращалась в управление здравоохранения города и просила уменьшить число пациентов с ковидом. Ей отказали и в приобретении дополнительных баллонов.

По словам Коленовой, нельзя сказать, что кислорода в больнице не было, а основной причиной произошедшего стала переполненность госпиталя.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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