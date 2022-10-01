Азербайджан занял позицию наблюдателя в отношении протестов в Иране

01 октября 2022, 04:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Политически активное население Азербайджана, как и официальный Баку, интересуются событиями в Иране, однако предпочитают не выражать открыто свою позицию и не вмешиваться к конфликт, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя массовые акции протеста в соседней стране.

Как писал «Кавказский узел» 27 сентября силовики пресекли акцию группы азербайджанских феминисток, которые пришли к посольству Ирана в Баку в знак солидарности с борьбой иранских женщин против принуждения к ношению хиджабов. Иранские власти не должны подавлять мирные протесты, им следует наказать виновных в смерти задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба Махсы Амини, заявили 29 сентября участники акции в Баку. Они также призвали власти обеспечить соблюдение прав этнических азербайджанцев.

Массовые протесты, начавшиеся после смерти 22-летней задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба Махсы Амини, продолжаются в Иране вторую неделю. Вскоре после задержания 13 сентября Амини, студентка курдского происхождения, впала в кому и через три дня умерла в больнице. По словам свидетелей, студентку избивали в автозаке и потом в полицейском участке. За время протестов более 1200 демонстрантов были арестованы, а официальное число погибших в результате беспорядков превысило 40 человек, сообщило 27 сентября Euronews. Правозащитники считают, что реальное число погибших больше: так, о 76 погибших заявляет неправительственная организация Iran Human Rights, чьи данные приводит Al Arabiya. По данным Организации защиты прав человека Ирана, за время акций в 16 областях страны погибло 83 человека, сообщил 30 сентября на своей странице в Facebook редактор азербайджанского сайта Basta.info Мустафа Гаджибейли.

Массовые акции протеста проходили несколько лет назад в некоторых вилайетах Ирана, но тогда они не были такими длительными, как сейчас, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" феминистка Рамина Эйвазгызы.

Протесты в Иране были в 2009, 2017 и 2018 годах, отметила она. "В Азербайджане поддержку иранцам выражают весьма бледно [...] Это объясняется тем, что в Азербайджане есть свои гендерные проблемы, есть насилие со стороны мужчин над женщинами. Наших активистов также отпугивает связь событий в Иране с исламским фактором и вовлеченностью иранских азербайджанцев. У нас много своих религиозных радикалов, которые противятся антииранским акциям в Азербайджане. Также мы опасаемся, что Тегеран начнет репрессии против иранских азербайджанцев", - сказала Эйвазгызы.

Эйвазгызы считает, что для феминисток будет правильным только наблюдать за событиями в Иране, так как в иранских акциях есть политическая составляющая. "Мы в Азербайджане не должны вмешиваться во внутриполитическое события в соседней стране. Это рискованно во многих смыслах, в том числе для безопасности азербайджанцев в Иране", - отметила она.

В азербайджанском обществе есть консенсус между властью и народом в оценке иранских событий, считает директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. "Тема волнений в Иране - на первых полосах в азербайджанских провластных и независимых СМИ. Она оттеснила на второй план карабахскую тему и [спецоперацию] на Украине, - отметил он.

События в Иране обсуждаются экспертами, населением, в СМИ и ТВ Азербайджана практически ежедневно, добавил он. Алиев отметил, что азербайджанские политические деятели не принимают участия в акциях поддержки протестующих в Иране.

Руководитель Центра исследований Ближнего и Центрального Востока Садраддин Солтан считает, что иранское протестное движение имеет широкую поддержку. В Азербайджане большинство политически активного населения в городах и провинции живо интересуется иранскими событиями, однако официальные лидеры, политические деятели от государства против Ирана не выступали, отметил он.

Митинг в Баку у посольства Ирана провели проживающие в Азербайджане выходцы из страны, политические противники тегеранского режима. сказал Солтан. В Иране же против местной власти выступает иранский народ, подчеркнул эксперт.

Солтан отметил, что информации о прекращении каких-либо связей, проектов, встреч между двумя странами в связи с событиями в Иране и их поддержкой со стороны активистов в Азербайджане нет.

Историк и исламовед Теймур Атаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не слышал о преследовании в Азербайджане людей, выступающих в защиту протестующих в Иране. "Азербайджанское общество выступает в роли наблюдателей. Есть понимание того, что власти Ирана сделают все для локализации ситуации, чтобы события не переросли в нечто большее", - считает он.

Депутат Милли Меджлиса, председатель парламентской комиссии по правам человека Захид Орудж отметил, что Азербайджан не вмешивается во внутренние дела Ирана, "остается сторонником сугубо мирных и конституционных процессов в Иране", не акцентирует внимание на исторических фактах о территориальном делении страны.

Азербайджан был исторически разделен на две части в результате двух русско-иранских войн (1804-1813 гг. и 1827-1828 гг.) по условиям Гюлистанского (1813 г.) и Туркменчайского (1828 г.) договоров. Азербайджанские ханства, расположенные севернее реки Араз (Аракс), отошли России, южнее - Ирану. Тебриз сегодня является историческим центром северного региона Ирана, где большинство населения составляют азербайджанцы.

"В то же время наше государство является сторонником защиты прав человека в Иране, это касается также требований азербайджанского населения Ирана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орудж также не видит ухудшения азербайджано-иранских межгосударственных отношений на фоне протестов в Иране, при этом констатировали большой интерес азербайджанцев к событиям за южной границей страны.

"Традиционно официальный Баку против Ирана не выступает, так у нас принято со времен отставки президента А.Эльчибея (президент Азербайджана с 1992 по 1993 годы), который как раз открыто обвинял Иран в нарушение прав этнических азербайджанцев. Но Баку выражает свое мнение об Иране, разрешая демонстрантам провозглашать лозунги", - написал 29 сентября автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона".

От считает, что отношение Азербайджана к Ирану пренебрежительное. "Мы не считаем ИРИ угрозой нашей безопасности, мы не считаемся с интересами этой страны. Для азербайджанцев Севера ИРИ - обреченная на гибель религиозная страна, тюрьма народов, извращающая ислам и бьющая реальной политикой по чувствам мусульман [...] Азербайджанские теологи призывают мусульман не ассоциировать ислам с Ираном", - говорится в его посте "В Баку прошла акция протеста у посольства Ирана: причины и факты".

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