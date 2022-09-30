30 сентября 2022, 18:20

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Владимир Севриновский доставлен в отдел полиции по Советскому району Махачкалы. Журналисту удалось связаться по телефону с адвокатом и сообщить о задержании.

Журналист Владимир Севриновский задержан в Махачкале. Он доставлен в отдел полиции по Советскому району, сообщил сегодня Telegram-канал "Что там у дагестанцев".

Журналист перестал выходить на связь после 13.00 мск, сообщило сегодня дагестанское издание "Новое дело". "Только недавно Севриновскому удалось позвонить адвокату Марине Дубровиной и сообщить, что он находится в отделе полиции. Затем разговор по телефону прервался", - отмечается в Telegram-канале издания.

Дубровина находится не в Махачкале, поэтому обратилась к коллегам с просьбой подъехать в отдел полиции по Советскому району Махачкалы и оказать Севриновскому необходимую юридическую помощь, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Верховный суд Дагестана утвердил решение об административном аресте журналистки "Радио Свобода"* Юлии Вишневецкой, которая освещала акцию против мобилизации в Махачкале

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