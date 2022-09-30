Полицейские стянуты в центр Махачкалы

30 сентября 2022, 13:23

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Число полицейских увеличилось сегодня на проспекте Акушинского в Махачкале после распространённых в анонимных Telegram-каналах призывов выйти на акции протеста против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Сегодня стало известно, что в Дагестане задержаны администраторы Telegram-каналов, публиковавших призывы к уличным протестам.

Протесты против мобилизации прошли также в Хасавюрте и селе Эндирей Хасавюртовского района. Власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. Так, глава республики Сергей Меликов заявил 26 сентября, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним этот тезис повторил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На проспекте Акушинского в Махачкале сегодня наблюдается усиленные наряды силовиков на фоне публикаций в анонимных Telegram-каналах с призывом выйти на акции протеста против мобилизации. В частности, на крупных перекрестках на проспекте дежурят сотрудники полиции, а по всему проспекту ездят служебные полицейские машины, передал в 12.39 мск корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Возле мечети в центральной части проспекта дежурит большое число силовиков. Здесь же находятся военные "Уралы", а также два полицейских автобуса.

Имам мечети в ходе пятничной проповеди призвал людей не принимать участия в протестных акциях и разойтись сразу после молитвы. При этом к началу пятничной молитвы силовики встали в длинную шеренгу вдоль тротуара напротив входов в мечеть имени Зайнуллы Расулева, чтобы не допустить людей на проезжую часть вне пешеходных переходов.

Большое число силовиков наблюдается и возле мечети имени имама Шамиля, также расположенной на проспекте Акушинского. Там служебные машины силовиков припаркованы напротив мечети - у финансово-экономического колледжа. Движение по проспекту никак не ограничено, силовики также не препятствуют проходу людей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.