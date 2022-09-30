Власти Адыгеи отказались от концерта и фейерверка в День республики

30 сентября 2022, 05:53

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Концерт и фейерверк, запланированные в Адыгее в честь Дня республики, отменяются в связи со сложившейся ситуацией, сообщил глава республики. Пользователи соцсетей из Адыгеи поддержали это решение.

Главы Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что считает неправильным широко отмечать День республики "в сложившейся ситуации".

"Год проходит под знаком 100-летия государственности Адыгеи, и именно на 5 октября была назначена кульминация – масштабный праздник на республиканском стадионе, концерт с участием прославленных коллективов, звёзд российской и адыгской эстрады, лазерное шоу, фейерверк [...] Мы приняли решение о сокращении программы празднования", - написал он 29 сентября в своем Telegram-канале.

В частности, будет отменен большой концерт, фейерверк, фестивали культуры, сообщил глава региона. Из мероприятий решено оставить торжественное собрание в филармонии, вручение государственных наград и конноспортивный праздник, сообщил Кумпилов.

Пользователи соцсети заявили, что поддерживают это решение.

"Мудрое решение!", - написал Рустам Юнин, комментируя опубликованное на странице Кумпилова в соцсети "ВКонтакте" сообщение о сокращении программы мероприятий.

Пользователь соцсети Сергей Самойленко предложил провести полномасштабный праздник после окончания спецоперации на Украине.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". В тот же день главы регионов СКФО и ЮФО отчитались о принятых мерах по мобилизации. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал обещание "в полном объеме выполнять поставленные перед регионом задачи, сделаем все необходимое для защиты наших граждан и нашей страны". Он также заявил, что правительство Адыгеи участникам спецоперации на Украине выплатит единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.

Сотрудники военкомата вручили инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко из Тахтамукайского района повестку и предложили явиться на призывной пункт. Тимошенко пришлось приехать по повестке в военкомат Адыгейска, чтобы доказать, что он непригоден к службе. Военком принес ему извинения.

Праздничные мероприятия также были сокращены или отменены в других городах юга России. Так, от об отмене визита в республику патриарха Русской православной церкви и торжественного богослужения в честь 1100-летия крещения Алании отказался глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На фоне спецоперации на Украине и частичной мобилизации праздничные мероприятия не уместны, заявил он.

Власти Минеральных Вод отменили праздничный салют ко Дню города, но концертную программу оставили без изменений.

В Ставрополе организованные властями концерты российских эстрадных исполнителей прошли в День города вопреки призывам казачества и пользователей соцсетей не проводить массовые празднества во время военной операции.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поручил провести празднование 85-летия края без фейерверков и приглашенных звезд, выступление которых ранее анонсировалось.

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