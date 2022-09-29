Филологи оценили издание Библии на осетинском языке

29 сентября 2022, 03:18

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Презентация Библии на осетинском языке вызывала высокий интерес среди жителей Северной Осетии, весь тираж издания уже распределен, сообщили в российском Библейском обществе. Качественный перевод Библии важен для развития осетинской культуры, книга должна изучаться людьми на родном языке, указали филологи Елена Бесолова и Эльмира Гутиева.

Как писал "Кавказский узел", российское Библейское общество в августе объявило сбор пожертвований для издания Библии на осетинском языке. Перевод Библии готов, а денег на его издание нет, пояснили организаторы сбора и призвали поддержать проект пожертвованиями. Планировалось, что Библия на осетинском языке будет издана в рамках празднования 1100-летия крещения Алании, которое отмечается в сентябре этого года. 23 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об отмене праздничных мероприятий в честь 1100-летия крещения Алании на фоне спецоперации на Украине и частичной мобилизации.

В свет вышло полное издание книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета на осетинском языке. Торжественная презентация прошла 20 сентября в национальной научной библиотеке, говорится в сообщении от 26 сентября на сайте российского Библейского общества.

Проект издания Библии на осетинском языке оказался очень популярен в Северной Осетии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора российского Библейского общества Тимур Неверов.

Сама презентация книги прошла в большом зале, который был переполнен, хотя мероприятие длилось несколько часов в рабочий день, сказал он. При этом пожилые прихожане составили около 10 процентов от всех присутствующих, в основном на презентацию пришли люди среднего возраста, отметил Неверов.

Он рассказал, что проект реализовывался около 25 лет. «До прошлого (2021) года мы финансировали его из собственных средств, а в 2021 году были вынуждены прибегнуть к сбору пожертвований» - пояснил Неверов. Тираж Библии составил 1100 экземпляров, из которых 700 получила Владикавказская епархия Русской православной церкви, еще 200 - протестантские церкви Северной Осетии, около 100 - петербургский институт перевода Библии, у самого библейского общества осталось буквально 20-30 экземпляров, отметил Неверов.

Он считает, что если бы была финансовая возможность издать Библию большим тиражом, то в республике "легко бы разошлось до 50 000 экземпляров".

Библия на осетинском языке вызвала большой интерес среди осетин, сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Владикавказской епархии РПЦ. Она подтвердила, что на презентации перевода было очень много людей. «При этом там были не только верующие, но и члены правительства, представители науки. Получился большой национальный праздник. Там были представители всех возрастов. Я, к примеру, встретила многих своих знакомых из числа молодежи. Но самую большую группу, около 40 процентов, составили люди среднего возраста» - рассказала она.

По словам сотрудницы епархии, после презентации было очень много звонков. "Обращались даже осетины из Германии и США с вопросом, можно ли приобрести и экземпляр книги» - подчеркнула она.

Заведующая отделом осетинского языкознания Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, профессор Елена Бесолова отметила, что если перевод адекватен, то он, безусловно, важен для развития осетинской культуры.

«Библия имеет образный и живой язык, и если его смогли передать, то это больше достижение», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Этот перевод Библии на осетинский язык - уже седьмой по счету, и далеко не все предыдущие переводы были на уровне, отметила Бесолова.

Декан факультета осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета Эльмира Гутиева считает, что «величайшая книга человечества должна изучаться людьми на родном языке. «Подобные переводы должны появляться регулярно - ведь язык меняется, появляются новые слова, старые слова становятся неактуальными или приобретают новый смысл. То, что [издаются переводы Библии], говорит как раз о жизнеспособности языка, на который переводят книгу, и наличие запроса на такой перевод», - отметила она.

"Кавказский узел" также писал, что в 2005 году во Владикавказе состоялась презентация Нового Завета на осетинском языке. "Это издание - первый опыт смыслового перевода Нового Завета на современный литературный осетинский язык. Переводчики стремились воспроизвести не порядок слов и построения предложений греческого текста, а его смысл", - сообщили тогда в Ставропольской епархии Русской православной церкви.

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