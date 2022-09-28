Ставрополец арестован по подозрению в причастности к "Правому сектору"*

28 сентября 2022, 15:24

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Житель Михайловска заподозрен в присяге "Правому сектору"* и сборе информации о военных объектах и технике. Подозреваемый помещен под арест, сообщило следствие.

Уголовное дело по статье об участии в экстремисткой организации расследуется в отношении жителя Михайловска, сообщила пресс-служба управления Следкома России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, подозреваемый записал видеообращение с присягой о добровольном вступлении в запрещенный в России "Правый сектор"*. "После этого через один из мессенджеров он получил приказ о сборе информации в отношении сотрудников государственных органов и предоставлении данных о военных объектах с осуществлением фото-и видеосъемки военной техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пресс-служба УФСБ Ставрополья уточнила, что подозреваемый присягнул на верность представителям экстремистской украинской организации "Правый сектор"* "за обещанное материальное вознаграждение". Впоследствии ему был присвоен личный номер, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа суд в Ставрополе признал местного жителя Олега Скиданова участником запрещенного в России "Правого сектора"* и приговорил его к шести годам колонии. По версии следствия и суда, Скиданов вовлек в организацию двух жителей Ставропольского края.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.