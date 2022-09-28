Работники новороссийской фабрики объявили забастовку

28 сентября 2022, 12:00

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Сотрудники обувной фабрики в Новороссийске с июня не получают зарплату и отпускные, объяснили работники предприятия решение начать бессрочную забастовку.

Сотрудники ООО «ВетАнна», которое входит в группу «Брис-Босфор», и ООО «Бразис-обувь» 27 сентября объявили забастовку в связи с задержкой зарплат. На территории обувной фабрики собрались 52 человека, всего на фабрике работает около 100 человек, сообщил вечером 27 сентября "Коммерсант".

По словам мастера фабрики Марины Николюк, рабочим не выплачивают зарплату с июня, но есть и сотрудники, которые не получили деньги за январь-март, общая сумма задолженности составляет около 10 миллионов рублей.

"Руководство нас постоянно просит потерпеть, подождать. Мы терпели, но терпение кончилось. Теперь будем стоять до последнего", - процитировало Марину Николюк издание.

В 2017 году министерство промышленности и торговли России одобрило проект открытия импортозамещающего производства кожаной обуви «ВетАнна» в Новороссийске. Согласно проекту, «ВетАнна» должна была производить всесезонную обувь объемом не менее 12 миллионов пар в год.

Однако, по словам сотрудников фабрики, в цехах не появилось новое оборудование, а ассортимент выпускаемой продукции сократился примерно на 70%, после чего людям стали задерживать зарплату и переводить их из одной фирму в другую.

"Кого-то перевели из "ВетАнны" в "Бразис-обувь", при этом должности у людей и места работы не изменились. Для чего это делается — мы можем только гадать. Раньше на фабрике трудились около 1,7 тысячи человек, мы выполняли заказы для "Спортмастера", Zenden, сейчас выпускаем тапочки, подошву, резиновые сапоги. Отгрузка составляет примерно одна фура в неделю", - рассказала Марина Николюк.

В отношении ООО «Бразис-обувь» по заявлению Фонда промышленности Москвы инициировано дело о банкротстве, но суд пока не вынес решения. В отношении ООО «Брис-босфор» в апреле 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения. Исковое заявление о сумме в размере 15 миллионов рублей поступило из налоговой инспекции.

Руководитель «ВетАнны» Михаил Хохлов отказался прокомментировать происходящее, пишет издание.

Работница предприятия Евгения Мелай также пожаловалась, что на фабрике не платят зарплату с июня. "Поэтому и вынуждены перейти к таким мерам. Недавно были в десятидневном отпуске за свой счет, а вышли и опять слышим, что денег нет. Надоело, что нас кормят «завтраками»", - приводит ее слова "Новороссийский рабочий".

Представители компании на встрече с бастующими пообещали, что "руководство из Москвы" направит суммы, необходимые для погашения долгов по зарплате перед работниками за июнь и июль, сообщило издание.

Бастующие пояснили, что планируют проводить забастовку на территории предприятия посменно круглые сутки. "Пока не решится вопрос", - сказал один из работников. Другие участники забастовки добавили, что не получили также отпускные. На кадрах видео, опубликованного изданием, видно, что на территории предприятия собрались не менее 24 человек.

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