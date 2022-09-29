Вели Алескеров. Фото http://www.gapp.az/news/261803-novaya-informatsiya-o-rasprostranenii-dela-mnb-na-nahchyivan

29 сентября 2022, 07:40

Суд освободил Вели Алескерова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационная инстанция более чем вдвое сократила срок лишения свободы бывшего министра нацбезопасности Нахичеванской автономной республики Вели Алескерова и постановила освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа 2016 года Верховный суд Нахичеванской республики не удовлетворил просьбу защиты отменить приговор Вели Алескерову и оправдать его.

В июне 2016 года Вели Алескеров был осужден по четырем статьям, в том числе о присвоении денег в крупном размере и превышении полномочий. Процесс проходил в закрытом режиме, Алескеров был приговорен к 14 годам лишения свободы. Он не признал вину, а защита заявляла о пытках Алескерова.

Кассационная инстанция сократила срок наказания Вели Алескерову до шести лет, девяти месяцев и 20 дней, сообщил адвокат Алескерова Вугар Хасаев.

Этот срок Алескеров уже отбыл в заключении, сообщили 28 сентября "Новости Азербайджана".

По словам адвоката, Верховный суд уменьшил срок наказания Алескерову на семь лет два месяца и 10 дней и принял решение освободить осужденного, информирует АПА.

Адвокат добавил, что Вели Аскеров еще находится в исправительном учреждении в Нахичевани и пока не вышел на свободу, пишет издание.

Напомним, Вели Алескеров был освобожден от должности главы МНБ Нахичеванской автономной республики в декабре 2015 года, спустя два месяца после массовых увольнений в МНБ Азербайджана и расформирования самого ведомства. Уволенные сотрудники азербайджанского МНБ стали фигурантами дела, потерпевшими по которому признаны 65 человек. Сотрудникам МНБ инкриминировалось злоупотребление полномочиями и вмешательство в работу бизнес-структур.

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Примечание:

"Аналитики раскрыли подоплеку арестов бывших министров в Нахичевани", "Арестован замглавы погранслужбы Азербайджана", "Аналитики объяснили задержания районных чиновников в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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