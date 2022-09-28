Скорая помощь у ворот, ограничивающих доступ к соседнему жилому дому. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

28 сентября 2022, 08:15

Суд в Сочи встал на сторону жильцов в споре с отельером о перекрытом проходе к дому

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд не удовлетворил иск отельера, требовавшего отменить сервитут для прохода к жилому дому в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", жильцы дома № 5 по улице Гагринской пожаловались, что участок земли, сданный в аренду гостинице, огорожен забором, который ограничивает доступ к их дому, в котором живут 10 человек. "Мы лишились возможности пользования услугами по вывозу мусора, доставке почты, проезда к дому технических служб и машин скорой помощи", - сообщила, в частности, одна из собственниц жилого дома Ольга Москатова.

22 сентября Центральный райсуд Сочи начал рассмотрение иска владельца гостиницы, АО Sea Galaxy, к администрации города и жильцам дома по улице Гагринской. Истец в лице директора компании Алексея Лагеря оспаривает установленный в 2021 году администрацией Сочи сервитут для прохода и проезда к дому №5 по улице Гагринской и расположенному рядом историческому музею певицы Барсовой. Истец считает, что целями сервитута нарушены его права.

27 сентября суд Центрального района под председательством судьи Николая Круглова встал на сторону жителей дома № 5 по улице Гагринской и отказал отельеру в иске об аннуляции сервитута, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк.

По его словам, на суд произвело впечатление видео, на котором видно, что охранники препятствуют проходу к дому и перекрывают общий проход железным забором с замком. "Мэрия Сочи и прокурор встали на сторону жителей дома", - сказал адвокат, добавив, что представитель отельера заявил о намерении обжаловать решение суда.

Заседание длилось более трех часов, сообщила Ольга Москатова. "Но все жильцы очень рады такому благоприятному исходу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Однако, по ее словам, впереди еще апелляция истца, о которой он заявил после заседания, и затем решение вопроса о снятии ворот, которые препятствуют проходу к дому.

Сергей Костюк пояснил, что защита сначала дождется вступления решения в силу. "Так как истец заявил о намерении подать апелляцию. И затем мы подадим второй иск: о нечинении препятствий в пользовании сервитутом на дорогу и заставим отельера через суд снять свои ворота", - сказал адвокат.

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Примечание:

"Сочинцы пожаловались на ограничения доступа к природным достопримечательностям", "Суд обязал мэрию Сочи вернуть леса в федеральную собственность", "Ограждение пляжа в районе резиденции "Ривьера 6" в Сочи вызвало недовольство сочинцев".

Автор: Светлана Кравченко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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