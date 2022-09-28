Торговцы социального рынка в Сочи выступили против передачи мест казакам

28 сентября 2022, 04:48

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Более ста торговцев социального рынка в Сочи провели сход, на котором выступили против передачи рядов казакам. Они заявили, что многие торговцы, большинство из которых являются пенсионерами и малоимущими, из-за этого останутся без средств к существованию.

Сообщение от торговцев социального рынка в Сочи о попытках отобрать земельный участков, на котором расположен объект, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 27 сентября. "Выделенную администрацией Краснодарского края землю под социальный рынок пытается отобрать для своих нужд Казачье Черноморское общество", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

27 сентября более ста малоимущих сочинцев собрались на сход на социальном рынке между железнодорожным мостом и ТЦ "МореМолл", передает корреспондент "Кавказского узла", которая побывала на сходе.

Мероприятие также посетил первый заместитель атамана Черноморского казачьего округа Владимир Шамраев. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о "реконструкции рынка", а организатором схода стала председатель Общественного совета самоуправления социальными рядами Галина Мудревская.

Галина Мудревская сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "благодарна казакам, которые согласились благоустроить социальный рынок". Однако она не сообщила, о каком благоустройстве идет речь, на каких условиях оно будет проводиться и на какие деньги.

Владимир Шамраев рассказал, что у него "есть согласование с администрацией на реконструкцию социального рынка, а именно с директором департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кириллом Ярмыш». «Реконструкцию», по его словам, он намерен проводить за свой личный счет. Шамраев не стал отрицать, что «взамен он намерен получить для себя и своих казаков торговые места на социальном рынке для торговли своим медом и сувенирами».

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярмыш рассказал, что "благоустройство будет проводить АНО «Сочинские ярмарки» - аффилированная структура при администрации Сочи". Он так же уверил, что «социальный рынок продолжит свое существование».

При этом он подтвердил, что на рынке после реконструкции будут торговать сочинские казаки. Ярмыш также пояснил, что "пригласил к себе руководителя социального рынка со списочным составом торговцев" для "сверки или проверка лиц, имеющих право на торговлю на социальном рынке".

Впрочем, доводы казачества и чиновников не убедили торговцев социального рынка. Они высказали недоверие также своему председателю, опасаясь, что целью благоустройства может стать лишение пожилых людей доступа на рынок. Они хотят переизбрать председателя рынка.

60-летняя пенсионерка Людмила Ткаченко и ее мама - малоимущие. Они вынуждены торговать на рынке старыми вещами, чтобы выжить.

«У меня пенсия около 10 тысяч рублей. Социальный рынок - спасение для таких людей, как я и моя мама. Прожить на такие деньги при нынешних ценах невозможно, поэтому приходится торговать. Поверьте, не от хорошей жизни. Почему наши места за какое-то благоустройство <...> должны быть отданы казакам? У нас более 300 социально незащищенных торговцев на это рынке и более 300 оборудованных мест. Сегодня пришел неизвестный нам ранее человек и объявил, что половину рядов у нас забирают казаки под торговлю своими товарами: медом, сувенирами… Это значит, что половина из нас должны лишиться куска хлеба? Социальные рынки есть во всех городах РФ и за рубежом. Это притягательные места и для туристов, потому что люди выносят на барахолку старые, но иногда бесценные антикварные вещи», - сказала она на сходе.

По ее словам, до развала СССР такой вещевой рынок располагался на Пластунке. Потом его забрали под нужды муниципалитета. Людям выдели место на улице Чайковского, но после строительства дороги-дублера начались настоящие проблемы: людей заставляли кочевать с места на место.

В конце концов торговцы перебрались на это месте, за три года и за свой счет они обустроили ряды, но тут начались, как они предполагают, новые проблемы.

Ткаченко считает, что казаков привлекло местоположение рынка и то, что он уже оборудован всем необходимым для торговли. Кроме того, предполагает она, сказалась близость бесплатной парковки ТЦ "МореМолл". «Здесь бойкое место, поэтому нас и решили выгнать и отсюда», - заявила она.

«Добраться пожилому человеку с вещами на рынок совсем непросто. Да и не хватают б/у вещи, не стоят в очередь за вещами, которые стоят от 10 рублей. Но приходят работяги, многодетные, малоимущие слои населения. Выстоять даже два-три часа тоже непросто, поэтому ходят пожилые люди не на праздник. Старость сравняла профессии и занимаемые должности, ведь торгуют учителя, врачи, сантехники, директора, разнорабочие... Рынок - это место общения и финансовой поддержки», - сказала на сходе 82-летняя Любовь Сац.

Торговцы рынка собрали порядка 300 подписей за то, чтобы рынок был закреплен только за малообеспеченными жителями Сочи. Людмила Ткаченко передала обращение в мэрию.

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