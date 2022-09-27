Историков встревожило возрождение культа личности Сталина в Грузии

27 сентября 2022, 05:45

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В Грузии наблюдается возрождение культа Сталина, установлено не менее 11 памятников и бюстов, зачастую при поддержке местных властей, функционирует музей Сталина в Гори, отметили историки "Лаборатории исследования советского прошлого".

Как писал "Кавказский узел", несколько актеров Батумского государственного драматического театра отказались играть в спектакле по пьесе Михаила Булгакова "Батум" о жизни молодого Иосифа Сталина. Постановка спектакля о диктаторе является одним из элементов продвижения российской пропаганды, заявили правозащитники.

По данным правозащитной организации "Лаборатория исследования советского прошлого", "за последние годы в Грузии установлено 11 памятников диктатору, ответственному за смерть миллионов людей".

Историк, член "Лаборатории исследования советского прошлого" Георгий Канделаки рассказал 26 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что "сейчас в Грузии происходит возрождение культа личности Сталина".

"Это определяется не только установкой бюстов – это одна из составляющих процесса. Само культивирование – часть информационной борьбы, проводимой Россией, которая намерена внедрить фигуру Сталина в грузинский патриотизм и национализм в противовес прозападному политическому выбору грузинского народа», - заявил Канделаки.

19 февраля жители села Вариани Горийского муниципалитета установили памятник Иосифу Сталину. По словам местных жителей, которые стали инициаторами установки памятника, против этого никто не возражал. На следующий день неизвестные облили памятник красной краской. По словам активистов, они неоднократно обращались к властям с требованием демонтировать установленные в стране памятники Сталину, но власти игнорируют призывы.

По его словам, культ личности Сталина внедряют на основании того, что он происходит из обычной грузинской семьи, родился в провинциальном городе, многого достиг в жизни и выиграл войну. "Грузины же должны гордиться им, исходя из советского прошлого", - отметил историк.

Канделаки сообщил, что бюсты Сталину устанавливаются чаще всего в небольших населенных пунктах, этим занимаются активисты. Он привел в пример установку бюста Сталина в Ахалцихе, где это произошло при поддержке местных властей.

Руководитель «Лаборатории исследования советского прошлого», историк Ираклий Хвадагиани напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что в родном городе Сталина – Гори (регион Шида Картли) функционирует его музей, который к тому же почти не изменился со времен СССР. Это – единственный советский музей, который сохранился на территории страны. Кроме того, главный проспект Гори носит имя Сталина.

«Главный проспект Гори назван именем Сталина, что напрямую противоречит «Хартии свободы», запрещающей советскую символику в публичном пространстве. Памятники же Сталину то появляются, то исчезают» - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В январе 2019 года в Грузии были приняты поправки в "Хартию свободы", которые законодательно запрещают использовать символику, отражающую тоталитарный коммунистический режим, и пропагандировать тоталитарную коммунистическую и фашистскую идеологию. Запрет касается государственной собственности, но под его действие попадают и рядовые граждане.

Хвадагиани сообщил, что памятники и бюсты Сталина установлены в небольших селах разных регионов страны, таких как Мухрани, Алвани, в Коджори (пригород Тбилиси). Часть из них установлена на государственной, муниципальной земле. В Зестафони (Западная Грузия) памятник Сталину установлен на частной территории.

После вступления в силу «Хартии свободы» люди спрятали демонтированные памятники и бюсты Сталину, которые стали возвращать при действующей власти. Он привел в пример один установленный памятник Сталину. «Один из памятников Сталину визуально очень смешно выглядит. Народные умельцы сделали его сами – к бюсту от одного памятника присоединили голову Сталина от другого», - сообщил историк.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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