Суд оставил журналиста Зейналлы под стражей

27 сентября 2022, 04:47

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Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты журналиста Аваза Зейналлы, которая просила перевести его под домашний арест. У Аваза Зейналлы появились проблемы со здоровьем, с ним ограничивают телефонные разговоры и свидания, пожаловалась его супруга.

Как писал "Кавказский узел", Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был задержан адвокат Эльчин Садыгов. Оба активиста по решению суда были арестованы на четыре месяца, но Садыгову суд впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест. 21 сентября суд в Баку отказался перевести Зейналлы под домашний арест, а следствие предъявило журналисту новое обвинение по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. В деле есть еще фигуранта, один из них объявлен в розыск, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

Следствие полагает, что руководитель «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы, владелец YouTube-канала “Səda TV” Эльнур Шукюров и знакомый последнего Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации в пользу отдельных граждан земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. В сообщении генпрокуратуры сообщалось о трех случаях, когда Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов.

Бакинский апелляционный суд 26 сентября оставил без удовлетворения жалобу журналиста Аваза Зейналлы на отказ в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

По его словам, поскольку все внутринациональные правовые средства обжалования ареста Зейналлы исчерпаны, защита обратится в ЕСПЧ с жалобой на заключение Зейналлы под стражу. «Нет никаких оснований для содержания Зейналлы на период следствия под стражей. Следствие не представило весомых первичных доказательств вины журналиста. Сам Зейналлы считает выдвинутое против него новое обвинение еще более абсурдным, чем первое. Из обвинения следует, что он оказывал воздействие на решения глав исполнительной власти районов и других чиновников. Это, во-первых, нереально, потому что чиновники в Азербайджане строго подчинены только своим высокопоставленным начальникам, во-вторых, это не доказуемо. Если следствие утверждает обратное, то в будущем на судебные процессы надо будет вызывать глав районов. Пусть они тогда ответят на вопрос, действительно ли пошли на нарушение закона под давлением журналиста», - сказал Лаидж.

Супруга журналиста Малахат Зейналлы сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее мужу не предоставляют свиданий и телефонных разговоров с членами семьи. По ее словам, после ареста лишь однажды журналист смог увидеться с дочерью, а телефонных разговоров с семьей не разрешают.

«Это подтверждение того, что дело Аваза носит политический и предвзятый характер. Аваза просто хотят заставить замолчать», - считает Зейналлы.

Она сказала, что беспокоится за здоровье мужа. «Сегодня нам через адвоката передали, что Авазу нужно лекарство от глаз. Это значит, что у него повысилось глазное давление. Когда оно повышенное, у Аваза начинаются сильные головные боли», - отметила супруга арестованного.

Адвокат Лаидж пояснил, что Зейналлы как обвиняемому полагается раз в неделю свидание с близкими и два раза - телефонные разговоры с ними. «Правда, законодательство в особых случаях допускает ограничение следователем этих прав. Но это касается лиц, обвиняемых в особо опасных преступлениях, и в отношении Зейналлы такое не может быть применено. Во всяком случае, отказ должен быть обоснован следователем. Но в случае с Зейналлы такого обоснования не было представлено», - отметил он.

У Зейналлы уже нет жалоб на условия содержания и обращение с ним, сказал адвокат.

Следственный орган не вводил никаких ограничений на свидания и телефонные разговоры Зейналлы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Комментариями Службы государственной безопасности, в СИЗО которой содержится Зейналлы, относительно ограничения и телефонных разговоров арестованного с родными, "Кавказский узел" не располагает.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что апелляция Зейналлы отклонена.

"Кавказский узел" также писал, что Аваз Зейналов (Зейналлы) в марте 2012 года получил девять лет лишения свободы по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу на правительство Азербайджана и присудил ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.