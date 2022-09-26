Родные задержанных противников мобилизации собрались у здания полиции в Махачкале

26 сентября 2022, 19:08

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У здания райотдела полиции в Махачкале собрались родные задержанных на акции против мобилизации и другие жители города. Среди задержанных много молодежи, к ним не пускают адвокатов, сообщили очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, сообщил в тот же день "Черновик".

Жители республики пришли к зданию Советского райотдела полиции в Махачкале поддержать тех, кто был задержан в ходе сегодняшней акции в Махачкале. "Люди здесь собрались. При мне даже четырех человек завели. На проходной (сотрудники) кричат, чтобы проверили телефоны (людей), снимали они или нет ", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы, присутствующий на месте.

О том, что родственники задержанных собрались у райотдела полиции в Махачкале, сообщил и журналист "Черновика", находящийся у здания. "Люди пытаются вызволить своих задержанных родственников. Есть и адвокаты, которых не допускают в отдел полиции", - сообщил журналист. Среди задержанных много студентов и молодежи, отметил он.

Журналист "Нового дела" Идрис Юсупов также находится внутри райотдела полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" знакомый с ситуацией источник.

Точное количество задержанных в ходе сегодняшней акции пока не названо. В Советском райотделе полиции Махачкалы находятся 27 несовершеннолетних задержанных, их родных пропустили внутрь здания, сообщил сегодня "Черновик" в своем Telegram-канале.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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