Партия Пашиняна проиграла в половине общин на местных выборах

26 сентября 2022, 13:32

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Правящая партия "Гражданский договор" победила только в девяти из 18 общин, где прошли выборы в органы местного самоуправления, озвучил предварительные итоги выборов избирком Армении.

ЦИК Армении обнародовал предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 25 сентября в 18 общинах, сообщает сегодня "Новости-Армения".

В 17 общинах Арагацотнской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской, Ваойцдзорской и Тавушской областей выборы проходили по пропорциональной системе, победившая партия может сформировать большинство в Совете старейшин. В еще одной общине, Алагяз Арагацотнской области, жители выбирали старосту (по мажоритарной системе).

По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Гражданский договор" победила на выборах в девяти общинах - Цахкаовит, Талин, Гулагарак, Лори Берд, Акунк, Джрвеж, Сисиан, Арени и Ехегис.

В других общинах победили партия "Демократическая Альтернатива" (община Чамбарак), партия "Страна для жизни" (Алаверди), союз "Единая община" (Ташир и Чаренцаван), союз "Единство" (Бюрегаван), союз "Нация-община" (Ани), союз "К единству" (Каджаран), союз "Сильная община" (Берд).

Выборы в общине Алагяз выиграл Джасм Хасани Махмудов, пишет издание.

"Кавказский узел" писал также, 14 сентября не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента Армении после того, как Никол Пашинян заявил о готовности подписать "бумагу" об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которой его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну, под которым уже подписались 35 депутатов.

15 сентября противники Пашиняна призвали сограждан к акциям неповиновения, чтобы добиться его отставки, однако акция не состоялась из-за малочисленности участников протеста. Это не снимает с повестки актуальность требования отставки премьер-министра, заявил один из организаторов акции Менуа Согомонян.

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