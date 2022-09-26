Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на проблемы с водой

26 сентября 2022, 04:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Каменске-Шахтинском уже несколько дней из крана идет грязная, неприятно пахнущая вода, сообщили местные жители. По их словам, в местном водоканале не в курсе проблемы.

Жалобы жителей города Каменск-Шахтинский в Ростовской области на грязную воду опубликованы 25 сентября в Telegram-канале "Подслушано Каменск-Шахтинский" (более 11 тысяч подписчиков).

На опубликованном на канале видео видно, что в ванну течет вода серого цвета, оставляющая на бортах серую пену. В комментарии приводятся несколько жалоб подписчиков канала. "Скажите, у кого-то тоже воняет вода из крана? Запах или канализации, или земли. Посуду мыть невозможно, я не говорю уже о стирке вещей и купании", - жалует один из них.

Другой комментатор утверждает, что "вода второй день воняет дустом, нельзя ни пить, ни готовить".

Публикация набрала по данным на 04.30 мск сегодня 26 сентября 90 комментариев, авторы которых также жалуются на качество питьевой воды.

"Вонь болотная со вчера", - пишет "Кто Надо".

"Я позвонила в водоканал, мужчина "включил <...>" и сказал, что первый раз слышит, что с водой что-то не так, и что везде по городу все хорошо", - прокомментировала Марина.

"Невозможно кран с водой открыть, не говоря уже о том, чтобы что-то делать", - жалуется Алена.

"Второй день на Шахтерском невозможно воняет вода. Я сначала думала, из канализации может идет. Посуду мыть невозможно, не говоря уже о том, чтобы пить", - отметила Ninok.

Подобные сообщения оставляют жители разных районов города. Комментариями представителей местного водоканала по поводу жалоб горожан "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что в начале сентября Роспотребнадзор Ростовской области признал плохое качество питьевой воды в области. По данным ведомства, в Каменском районе вода не соответствовала нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

С 2017 года на качество воды жалуются жители Новошахтинска и Красного Сулина. После обращения депутатов в прокуратуру в Красном Сулине были снижены тарифы на воду на 25% из-за низкого ее качества.

В 2021 году Ростовводоканал отчитался, что качество воды в Ростове-на-Дону стало худшим за 20 лет наблюдений. Организация связала ухудшение качества воды с загрязнением Дона.

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