Пять СМИ зарегистрированы для работы на местных выборах в Нагорном Карабахе

25 сентября 2022, 23:59

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Выборы главы общины в Мартакертском районе, а также в Совет старейшин в четырех общинах Нагорного Карабаха будут освещать одно армянское издание и четыре карабахских, сообщил ЦИК. Среди кандидатов нет представителей оппозиции, заявили в администрациях сел Цмакаог и Ванк Мартакертского района.

"Выборы в органы местного самоуправления назначены на 9 октября. В этот день пройдут выборы главы общины Цмакаог Мартакертского района и в Совет старейшин в общинах Ванк, Мохратаг и Нор Казанчи Мартакертского района и Херхан Мартунинского района", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ЦИК Нагорного Карабаха.

Регистрация СМИ завершилась 24 сентября, освещать выборы будут четыре местных издания и одно из Армении, сказал он.

Сотрудник пресс-службы Центризбиркома рассказал, что процесс выдвижения кандидатов завершился вечером 18 сентября. Центризбирком Нагорного Карабаха зарегистрировал двух кандидатов на пост главы общины Цмакаог и двадцать кандидатов в Совет старейшин в общинах Ванк, Мохратаг, Нор Казанчи и Херхан. "До 29 сентября идет прием заявок от организаций, которые хотят быть наблюдателями на выборах", – отметили в ЦИК Нагорного Карабаха.

В секретариате ЦИК Нагорного Карабаха проинформировали, что в день выборов будут действовать пять избирательных участков – по участку в каждой общине. Комиссии избирательных участков укомплектованы, всего в выборах примут участие почти 1500 избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник секретариата.

В день выборов будет действовать один предвыборный участок, в селе около 1700 избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации села Цмакаог Мартакертского района. По его словам, за пост главы общины будут бороться два кандидата – ныне исполняющий обязанности главы общины, беспартийный Арам Иосифян и заведующий медпунктом села, член провластной партии "Свободная Родина" Араик Овсепян. Оба кандидата самовыдвиженцы, они не представляют оппозицию, сказал сотрудник администрации.

В администрации села Ванк отметили, что среди кандидатов в Совет старейшин нет представителей оппозиционных сил. Предвыборная кампания проходит без нарушений и инцидентов, сказал сотрудник администрации села. В день выборов будет действовать один избирательный участок, право голоса в общине имеют более тысячи человек, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в голосовании на местных выборах в общинах Мартунинского и Шаумянского районов Нагорного Карабаха приняли участие 1258 человек, что составило 49,35% избирателей.

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