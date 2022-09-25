Уроженец Кубани погиб на Украине

25 сентября 2022, 21:58

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Военнослужащий Виктор Кошель, погибший при спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества, сообщили власти Павловского района. Он стал сорок шестым уроженцем Кубани, чью гибель там официально подтвердили власти.

Как писал "Кавказский узел", капитан Александр Коломыцев стал сорок пятым военнослужащим с Кубани, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

Погибший при спецоперации на Украине военнослужащий Виктор Кошель указом президента России за мужество и отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Павловского района.

Награды родным погибшего вручили военный комиссар по Павловскому и Крыловскому районам Валерий Григоренко и глава района Борис Зуев, отмечается в сообщении.

Вместе с ним орден Мужества вручили родственникам погибшего на Украине Антона Буркина, отмечается в сообщении.

О гибели Антона Буркина стало известно в начале марта. Церемония прощания с ним состоялась 9 марта в станице Атаманской.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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