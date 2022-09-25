Юристы прокомментировали приказ комиссара по Ейскому и Щербиновскому районам о мобилизации

25 сентября 2022, 20:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работодатель обязан освободить от работы и службы всех мобилизованных граждан, при этом о мобилизации должен заявить сам работник, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Перечень транспортных средств, которые подлежат изъятию в связи с мобилизацией, определяет Минобороны России, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил 21 сентября, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов было поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны". В большинстве регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов губернаторы возглавили комиссии по частичной мобилизации. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. 24 сентября военкомат Краснодарского края назвал ошибкой запрет на выезд военнообязанных.

В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

Пункт 4 приказа "Об объявлении мобилизации" военного комиссариата Ейского и Щербининского районов о том, что мобилизованных следует освободить от работы и службы, рассчитать и обеспечить явку на мобилизационный пункт привязан к пункту один приказа о явке мобилизованных, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Максим Гребенюк.

«То есть те, у кого (есть) повестки и мобилизационные предписания, работодатель обязан отпустить. Если работник скажет, что ему пора в военкомат - работодатель делает то что сказано в пункте 4», - пояснил он. Если сотрудник не заявил об этом работодателю, то тот не должен сам звонить в военкомат, чтобы выяснить — призвали его сотрудника или нет, сказал Гребенюк.

Пункт 5 приказа о том, что необходимо доставить «автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно- транспортные и другие машины в сроки и пункты согласно нарядам», касается техники, которая есть в наряде военкомата, и наряд этот направлен собственнику, пояснил юрист. «Техника может быть любая» - отметил он.

Обязанность предоставить автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований, проистекает из статьи 10 Закона о мобилизации, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член движении «Реальная армия».

В пункте 3 статьи 10 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" граждане обязаны предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в военное время в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с возмещением государством понесенных ими убытков

«Указом президента утверждено положение о военно-транспортной обязанности. Министр обороны РФ во исполнение положения издал приказ, которым установлен перечень транспортных средств, предоставляемых Вооруженным силам РФ. Среди них: транспортные средства для перевозки детей, транспортные средства - фургоны для перевозки пищевых продуктов, колесные сельскохозяйственные, промышленные, лесопромышленные и мелиоративные тракторы с двигателями мощностью не менее 50 лошадиных сил - вездеходы, снегоходы, квадроциклы», - пояснили в «Реальной армии».

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