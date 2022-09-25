Азербайджан выделил 3 млрд долларов на восстановление перешедших под контроль территорий

25 сентября 2022, 09:21

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Три миллиарда долларов выделил Азербайджан на строительство "умных" городов и сел на подконтрольных территориях Нагорного Карабаха, заявил министр иностранных дел Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", аналитики в Ереване и Баку спрогнозировали вероятность открытия Зангезурского коридора. Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, ни Запад, ни Иран не допустят его открытия, считают армянские политологи. Баку может настаивать на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину, указали аналитики в Баку.

Азербайджан намерен перейти к "зеленой экономике" замкнутого цикла, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября. "В настоящее время Азербайджан является одной из немногих стран мира, постепенно внедряющих устойчивую энергетику, оставаясь при этом надежным экспортером углеводородов на международных рынках", - процитировал его МИД Азербайджана на своем сайте.

Постконфликтное восстановление инфраструктуры "на освобожденных территориях" Нагорного Карабаха также проводится с учетом концепции устойчивого развития, добавил Байрамов. "Новые города и села сейчас строятся с нуля с применением современных градостроительных методов и использованием концепций «умный город» и «умное село». После войны из государственного бюджета на эти цели уже выделено три миллиарда долларов, и Азербайджан намерен инвестировать в будущем еще больше. Освобожденная территория была обозначена как «зеленая энергетическая зона»", - сказал министр.

Азербайджан "полон решимости" интегрировать граждан армянского происхождения "в свое политическое, социальное и экономическое пространство", гарантируя им равные права и свободы со всеми гражданами, заверил Байрамов.

По состоянию на 9.05 мск на сайте МИД Армении не было комментариев по поводу заявления Азербайджана о строительстве городов и сел в Нагорном Карабахе.

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