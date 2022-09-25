Актеры и правозащитники выступили против постановки спектакля о Сталине в Батуми

25 сентября 2022, 05:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько актеров Батумского государственного драматического театра отказались играть в спектакле по пьесе Михаила Булгакова "Батум" о жизни молодого Иосифа Сталина. Постановка спектакля о диктаторе является одним из элементов продвижения российской пропаганды, заявили правозащитники.

"Батум" - пьеса Михаила Булгакова, написанная им в 1939 году. Она основана на нескольких событиях из жизни Иосифа Сталина: исключении из Тифлисской духовной семинарии, участии в демонстрации в Батуме 3-9 марта 1902 года, расстреле демонстрантов, аресте Сталине, ссылке в Восточную Сибирь и побеге. В МХАТе пьесу приняли благосклонно, однако в августе 1939 года Булгаков узнал, что к постановке она так и не утверждена. "Было в МХАТе правительство, причем Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу "Батум" он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить", - пишет в дневниках жена писателя Елена Сергеевна Булгакова. Впервые пьеса была опубликована в США в сборнике неизданных произведений писателя в 1977 году, говорится в "Булгаковской энциклопедии".

Режиссировать спектакль по пьесе Михаила Булгакова будет новый художественный руководитель Батумского государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат от "Грузинской мечты" Нукри Кантария. Ему же принадлежит идея поставить спектакль, пишет 24 сентября "Батумелеби".

По словам актрисы Меги Кобаладзе, актеры, когда узнали о планах Кантарии, спросили, почему возникла идея поставить именно эту пьесу. "Он рассказал нам, что Булгаков написал эту пьесу в 1939 году по заказу Немировича-Данченко. Вероятно, он получил разрешение от Сталина, но, несмотря на свое желание сделать лестную пьесу, все равно не смог уйти от реальности, вложил много подтекста, который не остался незамеченным Сталиным и не позволил ему поставить пьесу", - приводит издание слова актрисы.

Актер Отар Катамадзе отказался играть в спектакле. "На мой взгляд, не о "героике" Сталина, а о жестокости Сталина следует писать сегодня", - считает он.

О планах поставить спектакль стало известно грузинским правозащитникам. "Лаборатория исследования советского прошлого" опубликовала в соцсетях заявление, в котором назвало решение Кантарии "еще одним проявлением тревожной тенденции продвижения Сталина в качестве оружия современной российской пропаганды".

"За последние годы в Грузии установлено 11 памятников диктатору, ответственному за смерть миллионов людей. Согласно различным опросам, растет позитивное отношение к Сталину, что создает благодатную почву для повести дня российской дезинформации. Ее задача - культивирование в грузинском обществе образа Сталина, как фальшивый патриотический символ в противовес западному выбору", - считают правозащитники. Они считают, что ставить пьесу "опасно".

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.