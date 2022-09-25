Совет Европы призвал Россию выплатить Грузии компенсацию по делу о депортации

25 сентября 2022, 05:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Комитет министров Совета Европы опубликовал резолюцию с призывом к властям России исполнить решение ЕСПЧ и выплатить Грузии 10 миллионов евро по делу о депортации в 2006-2007 годах.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году суд в Страсбурге признал, что российские власти нарушили права граждан Грузии, депортированных в 2006 году. В январе 2019 года ЕСПЧ присудил полутора тысячам граждан Грузии по 10-15 тысяч евро компенсации. Общая сумма компенсаций составила 10 миллионов евро. В 2020 год президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия не выплатила компенсации в положенный срок, а российские власти, в свою очередь, сообщили, что не могут выполнить решение ЕСПЧ, так как Грузия не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций. В марте 2020 года семь граждан Грузии получили компенсации.

После "шпионского скандала" 2006 года, когда в Тбилиси и Батуми были задержаны шесть российских военных, заподозренных в шпионаже, стали поступать сообщения о массовых проверках граждан Грузии в России. По данным грузинских погранслужб, с июля по сентябрь 2006 года из России было выслано свыше 260 граждан Грузии, а с октября 2006 года по январь 2007 года их число составило 2920 человек. Российская сторона утверждает, что массовой депортации не было, по каждому иммигранту принималось решение суда, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство России.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Россию исполнить решения Европейского суда по правам человека и выплатить Грузии по делу депортированных "справедливую компенсацию", пишут 24 сентября "Новости-Грузия".

КМСЕ опубликовал промежуточную резолюцию по итогам заседания, в которой выразил сожаление, что выплата так не состоялась спустя более чем три года после истечения крайнего срока. "Выплата справедливой компенсации, присужденной судом, является безусловным обязательством", - говорится в резолюции (перевод "Кавказского узла").

В резолюции напоминается, что "государство-ответчик должно выплатить государству-заявителю в течение трех месяцев 10 миллионов евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного группе из по меньшей мере 1500 граждан Грузии, а государство-заявитель должно создать эффективный механизм для распределения сумм компенсации отдельным жертвам нарушений".

Напомним, что 16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека в связи с выходом России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб из России. 11 июня Владимир Путин подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 7 июня Госдума решила также, что выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ теперь будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура России до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября Россия перестала быть стороной Конвенции о правах человека в связи с выходом из Совета Европы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.