Конфликт в краснодарской школе вызвал споры пользователей Telegram

25 сентября 2022, 04:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В краснодарской школе произошел конфликт между учеником и учителем физики. Педагог схватил ученика за горло и прижал к стене, однако обстоятельства конфликта остались неизвестны. После проведенной проверки он был уволен. Пользователи Telegram сочли поступок учителя возмутительным, но предположили, что ученик его спровоцировал.

Видео конфликта, произошедшего между учителем физики и учеником 7 класса в школе №58 Краснодара опубликовали местные паблики, в частности, Telegram-канал "Типичный Краснодар" (почти 145 тысяч подписчиков).

По ролику непонятна предыстория конфликта между учителем и учеником. Начинается он с того, что мальчик обвиняет учителя в том, что он "берет за горло". После этого мужчина действительно берет ребенка за горло, затем поднимает за рюкзак и прижимает к стене. Конфликтующих обступили дети, один из которых, судя по всему, и ведет запись.

Позднее на том же канале появилось сообщение, что департамент образования Краснодара организовал проверку всех обстоятельств инцидента, учителя отстранили от ведения уроков в этом классе. В тот же день стали известны результаты проверки. "По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя 58-й краснодарской школы, учитель уволен", - приводится на канале сообщение пресс-службы мэрии Краснодара.

Все три сообщения об инциденте набрали по данным на 04.00 мск сегодня, 25 сентября более трех тысяч комментариев суммарно. Пользователи Telegram в большинстве сочли, что причиной конфликта, возможно, стало поведение ученика, но и учитель повел себя непозволительно.

"Где предыстория? Сейчас малолетки в край борзые, возможно, заслужил", - интересуется Виталий Ч.

"Он все равно не имел права так поступать, есть другие методы", - парировал Alex.

"Не удивлюсь, если ребятки еще и поспорили, до какого состояния довести можно учителя", - предположила Анна.

"Учитель должен быть стрессоустойчивым. Он ведь мог ему и шею так сломать", - считает June.

"Сейчас ученики специально провоцируют. Много стало дозволено. Поступок не оправдываю, но деточки ужас, 7 класс, это уже не мальчик. А мужчина должен отвечать за свои поступки! И включать мозги", - считает Алена.

"Дети разные, дети сложные, но применять силу нельзя в любом случае", - отметила Арина.

"Учитель не прав, что применил силу, но тут должны принять строгие меры и к этому ученику. Чтобы другие сверстники понимали, что нельзя так делать, что за такое поведение будут наказаны", - предложил безымянный пользователь.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае прокуратура Чечни начала проверку после публикации видеоролика, на котором учитель бьет детей на спортплощадке. Пользователи соцсети, посмотревшие видео, сочли поведение педагога чрезмерно жестоким и призвали наказать его.

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