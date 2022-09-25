25 сентября 2022, 04:01

Конфликт в краснодарской школе вызвал споры пользователей Telegram

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В краснодарской школе произошел конфликт между учеником и учителем физики. Педагог схватил ученика за горло и прижал к стене, однако обстоятельства конфликта остались неизвестны. После проведенной проверки он был уволен. Пользователи Telegram сочли поступок учителя возмутительным, но предположили, что ученик его спровоцировал.

Видео конфликта, произошедшего между учителем физики и учеником 7 класса в школе №58 Краснодара опубликовали местные паблики, в частности, Telegram-канал "Типичный Краснодар" (почти 145 тысяч подписчиков).

По ролику непонятна предыстория конфликта между учителем и учеником. Начинается он с того, что мальчик обвиняет учителя в том, что он "берет за горло". После этого мужчина действительно берет ребенка за горло, затем поднимает за рюкзак и прижимает к стене. Конфликтующих обступили дети, один из которых, судя по всему, и ведет запись.

Позднее на том же канале появилось сообщение, что департамент образования Краснодара организовал проверку всех обстоятельств инцидента, учителя отстранили от ведения уроков в этом классе. В тот же день стали известны результаты проверки. "По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя 58-й краснодарской школы, учитель уволен", - приводится на канале сообщение пресс-службы мэрии Краснодара.

Все три сообщения об инциденте набрали по данным на 04.00 мск сегодня, 25 сентября более трех тысяч комментариев суммарно. Пользователи Telegram в большинстве сочли, что причиной конфликта, возможно, стало поведение ученика, но и учитель повел себя непозволительно.

"Где предыстория? Сейчас малолетки в край борзые, возможно, заслужил", - интересуется Виталий Ч.

"Он все равно не имел права так поступать, есть другие методы", - парировал Alex.

"Не удивлюсь, если ребятки еще и поспорили, до какого состояния довести можно учителя", - предположила Анна.

"Учитель должен быть стрессоустойчивым. Он ведь мог ему и шею так сломать", - считает June.

"Сейчас ученики специально провоцируют. Много стало дозволено. Поступок не оправдываю, но деточки ужас, 7 класс, это уже не мальчик. А мужчина должен отвечать за свои поступки! И включать мозги", - считает Алена.

"Дети разные, дети сложные, но применять силу нельзя в любом случае", - отметила Арина.

"Учитель не прав, что применил силу, но тут должны принять строгие меры и к этому ученику. Чтобы другие сверстники понимали, что нельзя так делать, что за такое поведение будут наказаны", - предложил безымянный пользователь.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае прокуратура Чечни начала проверку после публикации видеоролика, на котором учитель бьет детей на спортплощадке. Пользователи соцсети, посмотревшие видео, сочли поведение педагога чрезмерно жестоким и призвали наказать его.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полиция отреагировала на заявление представителя Кадырова об избиении школьницы в Нижневартовске", "Суд арестовал обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве", "Правозащитники сочли неэффективными юридические меры защиты жертв насилия на Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 сентября 2022, 05:00

25 сентября 2022, 03:03

25 сентября 2022, 02:04

25 сентября 2022, 01:06

  • Митингующие в Степанакерте призвали ограничить полномочия властей

    Участники митинга в Степанакерте заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения. По их мнению, нужна структура, которая будет контролировать действия властей. Один из лидеров протестного движения Тигран Петросян заявил, что митинги в Степанакерте приостанавливаются, так как начинается подготовка к их проведению в районах.

25 сентября 2022, 00:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи