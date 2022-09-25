25 сентября 2022, 02:04

Адвокат заявил о недопуске к задержанным на акции в Волгограде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К задержанным на акции протеста против мобилизации в Волгограде не допустили адвоката Эдуарда Яппарова. Он считает, что силовики злоупотребляют полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября силовики задержали не менее 11 человек на акции протеста против мобилизации в Волгограде, однако часть почти сразу отпустили. Организаторы акции дважды меняли место ее проведения из-за большого скопления силовиков в местах, где планировался сбор активистов.

Адвоката Эдуарда Яппарова вечером 24 сентября не допустили к задержанным в отделении полиции. Адвокату сообщили, что для него "не могут найти сопровождающего", пишет "ОВД-Инфо"*.

Яппаров подал заявление на проверку действий сотрудников правоохранительных органов по статьям 285 и 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий).

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградцы выразили протест против мобилизации молчанием", "Волгоградский активист оштрафован за расклеивание пацифистских листовок", "Житель Волгограда оштрафован за дискредитацию российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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